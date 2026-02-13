"Россия не готова к серьезным переговорам": Мерц рассказал, когда Путин прекратит войну

Россия прекратит войну против Украины только после значительного военного и экономического истощения. Сейчас этот период не наступил, но приближается.

Видео дня

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Глава немецкого правительства сообщил, что остановить войну могут только совместные действия Америки, Европы и Украины.

Мерц отметил, что война длится уже дольше, чем Вторая мировая, и ответственность за ее завершение лежит на России. По его словам, Москву нужно довести до состояния, когда она не будет видеть никаких преимуществ в продолжении вооруженной агрессии.

"Мое личное мнение: эта война закончится, когда Россия, по крайней мере финансово, а потенциально и военно, будет истощена. Мы приближаемся к этому моменту. Мы много сделали, чтобы этого достичь. Но мы еще не там. Россия должна прекратить эту ужасную войну против Украины", – отметил он.

Канцлер подчеркнул, что для этого необходим ряд мер, в частности военных, экономических, политических и дипломатических. Европейский диалог с Россией возможен только после того, как Москва покажет готовность обсуждать прекращение агрессии, а затем мир.

"Россия имеет возможность остановить эту войну. Но мы тоже имеем такую возможность. Америка, Европа и Украина вместе – чтобы довести Россию до этой черты, чтобы остановить войну. И мы должны сделать все, что в наших силах, для этого. Военными, экономическими, политическими, дипломатическими средствами, любыми", – заявил Мерц.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее канцлер ФРГ отмечал, поскольку сейчас США, Украина и Россия уже проводят переговоры, Европа не будет открывать "параллельные каналы связи". Евросоюз готов участвовать в любых мирных переговорах, но только в соответствующей координации с Украиной и США. Другие варианты могут лишь привести к новому массированному удару по Украине.

