'Оценку дает суд и процедура': Шурма отреагировал на объявление его и брата в розыск

В пятницу, 13 февраля, появилась информация об объявлении в розыск бывшего чиновника Ростислава Шурмы и его брата. Сам фигурант публично отреагировал на эти сообщения, заявив, что не скрывается и готов сотрудничать со следствием.

Он также отметил соблюдение презумпции невиновности и законных процедур. Об этом Шурма написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в медиа появилась информация о том, что я и мой брат якобы объявлены в розыск. Считаю необходимым публично отреагировать, чтобы не оставлять пространство для манипуляций. Подчеркиваю: ни я, ни мой брат не скрываемся", – говорится в сообщении.

Экс-чиновник отметил, что открыто и законно находится в Германии по адресу, известному следствию, а его контакты и контакты адвокатов неоднократно передавались компетентным органам.

Он подчеркнул готовность сотрудничать со следствием в рамках закона, с соблюдением права на защиту и процессуальных норм. Сторона защиты, по его словам, обращалась с просьбой обеспечить участие в процессуальных действиях в формате видеоконференции или через другие предусмотренные законом механизмы по месту пребывания, в том числе с привлечением дипломатических учреждений.

Также защита просит присылать все процессуальные сообщения на его адрес в Германии и адвокатам.

"В этих обстоятельствах публичное представление меня как "скрывающегося" является необоснованным и создает ложное впечатление для общества. В правовом государстве оценку дает суд и процедура, а не заголовки", – утверждает Шурма.

Он подчеркнул, что не признает себя виновным и будет доказывать свою невиновность в установленном законом порядке.

"Защита и в дальнейшем будет принимать все предусмотренные законом меры для надлежащей процессуальной коммуникации и защиты моих прав в Украине и за рубежом. Призываю медиа и комментаторов соблюдать презумпцию невиновности и воздерживаться от категорических утверждений до решения суда", – добавил экс-чиновник.

Напомним, бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Ростислава Шурму объявили в розыск. Вместе с бывшим чиновником разыскивают и его брата Олега. До этого на экс-чиновника подали заявление в Национальное антикоррупционное бюро.

Что предшествовало

Заметим, что в 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, где выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связывают с бывшим заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом, и одним из бывших подчиненных.

Расследователи считают, что именно благодаря влиянию Ростислава Шурмы с июля 2022 по июль 2023 года эти компании совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу".

Через некоторое время НАБУ и САП провели обыски по этому делу, но только у его брата и других связанных лиц. То есть серьезных попыток привлечь именно Ростислава Шурму к ответственности не было.

Разве что в феврале 2024 года был некий лайт-вариант: на официальном сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась информация, что составлен админпротокол из-за нарушения Шурмой требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

После увольнения из ОП в 2024году Ростислав Шурма выехал в Германию (у него трое детей), семья осела в городе Штарнберг близ Мюнхена. И в июле 2025 года немецкие правоохранители по запросу НАБУ обыскали его дом.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, летом 2022 года также сообщалось, что Ростислав Шурма лоббирует передачу лесов в частные руки. По данным источников, причиной является ряд схем вывоза леса, к которым также мог быть причастен бизнесмен Тимур Миндич.

