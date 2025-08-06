'Значительный прогресс': Трамп раскрыл детали встречи Уиткоффа с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф достиг "значительного прогресса" во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Москве. По словам американского лидера, переговоры получились "очень продуктивными".

Видео дня

"Мой спецпосланник Стив Уиткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Детали

После встречи Путина и Виткоффа Трамп проинформировал "некоторых европейских союзников".

"Все согласны с тем, что эта война должна быть завершена, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо вам за внимание к этому вопросу!" – заявил президент США.

6 августа после встречи Уиткоффа и Путина Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа проходила в тот момент, когда Уиткофф уже был на обратном пути в США.

Помощник Путина Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что разговор Уиткоффа с главой Кремля был "конструктивным и полезным".

По его словам, РФ передала США "сигналы по украинскому вопросу", получив в ответ "сигналы" от Трампа.

Помощник диктатора также заявил, что Путин якобы "владеет" "полной информацией по украинскому вопросу".

Кроме этого, Ушаков сказал, что якобы обсуждались и "перспективы развития стратегического сотрудничества между США и Россией".

Что предшествовало

В среду Стив Уиткофф прибыл в Москву и встретился с Путиным. Разговор длился почти три часа.

Ранее Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины для стран, которые покупают нефть у РФ, если Москва до 8 августа не достигнет соглашения о прекращении огня с Украиной.

4 августа Трамп обвинил Индию в том, что ей безразлична гибель мирных украинцев, поскольку она продолжает покупать нефть у России и даже перепродавать ее.

6 августа президент США утвердил дополнительные 25% пошлины на импорт из Индии. В Нью-Дели назвали их "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".

Как писал OBOZ.UA, в среду Трамп не ответил прямо на вопрос, какие тарифы введет, в случае отказа России от перемирия. Он сказал, что ждет результатов встречи Уиткоффа с Путиным, и не исключил, что до истечения срока ультиматума может провести переговоры с главой РФ.

При этом спецпосланник Кит Келлог снова прибудет в Киев – накануне 8 августа – срока, до которого Трамп ожидает заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!