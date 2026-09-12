"Сейчас точно не то время": Зеленский призвал Европу не считать российских олигархов друзьями и не ослаблять санкции

Государство-агрессор РФ сейчас переносит войну с фронта, где оно не может добиться успеха, в экономическую сферу. Важно, чтобы такие российские удары не только не оставались без адекватного ответа, но и получали необходимую моральную и политическую оценку со стороны союзников Украины.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя обстрелы, совершенные противником в течение 12 сентября. На своем Telegram-канале глава государства поделился фотографиями последствий и призвал усилить санкционное давление на Москву.

Россия бьет по гражданским целям

С утра и до вечера субботы (по состоянию на 21:30) противник уже запустил почти 500 ударных БпЛА по Украине.

Тактика захватчиков "максимально примитивная: уничтожать каждый объект, который может помочь людям выдержать условия войны".

"Россияне сжигают склады с продуктами и заправки, фармацевтические предприятия и обычные пассажирские поезда, жилые дома и гражданские предприятия. Только в эти дни они нанесли удары по металлургическому заводу, принадлежащему индийскому бизнесу, по американскому предприятию, производившему подсолнечное масло, и по польской компании, производившей сантехнику. Под российскими ударами оказались стоянки для грузовиков, порты, торговые центры и объекты энергетики", – рассказал Зеленский.

Кремль взял на прицел нашу экономику, чтобы попытаться сломить сопротивление украинцев. Именно поэтому бизнес страны-агрессора, налоги которого используются для продолжения войны, и российские олигархи, без которых невозможно представить путинскую систему, "должны чувствовать, что для них нет спокойного места в мире, пока продолжается эта война".

Санкции должны действовать так, чтобы приближенные к руководству РФ бизнесмены хотели прекращения агрессии против Украины.

"Когда украинская экономика для России – это просто мишень, Европе явно не время воспринимать российских олигархов как друзей. Когда Россия использует каждый евро и доллар для затягивания войны, это аморально и самоубийственно – дарить российскому бизнесу возможность жить так, чтобы не ощущать последствий войны", – убежден президент.

Он призвал оказать давление на бизнес РФ, в частности на Михаила Фридмана и Алишера Усманова (к слову, Словакия и некоторые другие страны пытаются исключить из санкционных списков именно этих российских олигархов).

Как отметил Зеленский, указанные лица "должны найти в себе смелость предпринять конкретные шаги против войны". "Это именно та российская экономика, которая не должна получать дополнительных возможностей, пока украинская экономика страдает от российского террора и нежелания Путина остановить войну", – пояснил он.

Дискуссию об ослаблении экономических ограничений точно не стоит начинать именно тогда, когда оккупанты запускают по 500 "Шахедов" в сутки.

"Необходимо и в дальнейшем оказывать всестороннее давление на Россию из-за войны. Усиливайте санкции против России, а не ослабляйте Украину. Спасибо каждому, кто помогает", – подытожил глава государства.

Полный текст поста:

Как ранее писал OBOZ.UA,Франция неожиданно потребовала исключить российского олигарха Алишера Усманова из санкционных списков накануне деликатных переговоров послов ЕС. Это вызвало "огромное разочарование" среди других стран Евросоюза.

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