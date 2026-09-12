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"Сейчас точно не то время": Зеленский призвал Европу не считать российских олигархов друзьями и не ослаблять санкции

Дарья Дурова
Новости политики
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Враг усилил обстрелы, сосредоточившись на гражданских целях
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Государство-агрессор РФ сейчас переносит войну с фронта, где оно не может добиться успеха, в экономическую сферу. Важно, чтобы такие российские удары не только не оставались без адекватного ответа, но и получали необходимую моральную и политическую оценку со стороны союзников Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя обстрелы, совершенные противником в течение 12 сентября. На своем Telegram-канале глава государства поделился фотографиями последствий и призвал усилить санкционное давление на Москву.

Поврежденный врагом поезд в Сумской области

Россия бьет по гражданским целям

С утра и до вечера субботы (по состоянию на 21:30) противник уже запустил почти 500 ударных БпЛА по Украине.

Тактика захватчиков "максимально примитивная: уничтожать каждый объект, который может помочь людям выдержать условия войны".

"Россияне сжигают склады с продуктами и заправки, фармацевтические предприятия и обычные пассажирские поезда, жилые дома и гражданские предприятия. Только в эти дни они нанесли удары по металлургическому заводу, принадлежащему индийскому бизнесу, по американскому предприятию, производившему подсолнечное масло, и по польской компании, производившей сантехнику. Под российскими ударами оказались стоянки для грузовиков, порты, торговые центры и объекты энергетики", – рассказал Зеленский.

Российская атака на склад в Николаевской области
После удара противника по Николаевщине возник пожар
Пожар в Николаевской области

Кремль взял на прицел нашу экономику, чтобы попытаться сломить сопротивление украинцев. Именно поэтому бизнес страны-агрессора, налоги которого используются для продолжения войны, и российские олигархи, без которых невозможно представить путинскую систему, "должны чувствовать, что для них нет спокойного места в мире, пока продолжается эта война".

Санкции должны действовать так, чтобы приближенные к руководству РФ бизнесмены хотели прекращения агрессии против Украины.

12 сентября «Шахед» атаковал пассажирский поезд на железнодорожном вокзале в Луцке

"Когда украинская экономика для России – это просто мишень, Европе явно не время воспринимать российских олигархов как друзей. Когда Россия использует каждый евро и доллар для затягивания войны, это аморально и самоубийственно – дарить российскому бизнесу возможность жить так, чтобы не ощущать последствий войны", – убежден президент.

Он призвал оказать давление на бизнес РФ, в частности на Михаила Фридмана и Алишера Усманова (к слову, Словакия и некоторые другие страны пытаются исключить из санкционных списков именно этих российских олигархов).

Как отметил Зеленский, указанные лица "должны найти в себе смелость предпринять конкретные шаги против войны". "Это именно та российская экономика, которая не должна получать дополнительных возможностей, пока украинская экономика страдает от российского террора и нежелания Путина остановить войну", – пояснил он.

Разрушения после обстрела

Дискуссию об ослаблении экономических ограничений точно не стоит начинать именно тогда, когда оккупанты запускают по 500 "Шахедов" в сутки.

"Необходимо и в дальнейшем оказывать всестороннее давление на Россию из-за войны. Усиливайте санкции против России, а не ослабляйте Украину. Спасибо каждому, кто помогает", – подытожил глава государства.

Последствия ударов РФ по Украине
Последствия ударов РФ по Украине
Последствия ударов РФ по Украине
Последствия ударов РФ по Украине
Последствия ударов РФ по Украине
Последствия ударов РФ по Украине

Полный текст поста:

Сообщение президента.
Сообщение президента.
Сообщение президента.

Как ранее писал OBOZ.UA,Франция неожиданно потребовала исключить российского олигарха Алишера Усманова из санкционных списков накануне деликатных переговоров послов ЕС. Это вызвало "огромное разочарование" среди других стран Евросоюза.

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