'Обменялись сигналами о войне': в Кремле прокомментировали встречу Виткоффа с Путиным

В среду, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. В Кремле прокомментировали их разговор, заявив, что якобы во время встречи состоялся обмен "сигналами" относительно войны в Украине.

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Об этом сказал помощник главаря Кремля Юрий Ушаков. Его слова цитируют российские пропагандистские СМИ.

Ушаков заявил, что Россия передала США сигналы по "украинскому вопросу" и получила соответствующие сигналы от американского президента Дональда Трампа.

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", – сказал помощник Путина.

Таким образом, по его словам, сейчас Путин "обладает полной информацией" о таких сигналах, а Трампу о результатах переговоров еще не докладывали.

"Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", – добавил он.

Прокомментировали встречу Путина с Уиткоффом и в Офисе президента Украины. Там считают, что сегодняшние переговоры в Москве принципиально ничего не изменят, а Россия просто продолжает затягивать время.

Об этом заявил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина. По его словам, Россия не способна предложить никаких решений, которые бы привели к завершению войны.

Подоляк отметил, что позиция Кремля остается неизменной и Путин продолжает продвигать идею так называемого "возвращения своего", хотя Россия не имеет никаких законных оснований на претензии в отношении украинских территорий.

"Путину нужна не только фактическая оккупация, но и европейское признание права на захват новых земель. Его цель – выиграть время, сохранить доходы от экспорта нефти и газа в Индию, Бразилию и Китай, а также добиться более мягкой риторики администрации Трампа и уменьшения внимания США к войне", – отметил Подоляк.

Россия хочет снизить объемы военной помощи Украине, в частности пытается добиться запрета продажи оружия Киеву через посредников и европейские альянсы. Однако Трамп понимает тактику Кремля и не пойдет на ключевые уступки, считают в Офисе президента.

Подоляк также отметил, что Россия может пытаться "купить" благосклонность Соединенных Штатов через экономические предложения – от доступа к российской нефтедобыче и арктическим проектам до схем продажи газа на европейский рынок через американских посредников.

Впрочем, в ОП убеждены, что учитывая политический стиль Трампа эти идеи больше не будут работать.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву. В столице страны-агрессора он провел переговоры с высшим руководством РФ, в частности с Путиным. Уиткофф разговаривал с российским диктатором около трех часов.

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