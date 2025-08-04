Келлог посетит Украину перед дедлайном, который Трамп установил Путину – СМИ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в ближайшие дни снова прибудет в Киев. Его визит состоится накануне 8 августа – срока, к которому Трамп ожидает заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Видео дня

Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники в Вашингтоне. Параллельно ожидается поездка другого представителя Трампа - Стива Уиткоффа - в Россию.

По данным журналистов, эта поездка была предложена российской стороной и согласована несмотря на первоначальный скепсис Трампа. Президент США, как сообщается, назвал ее "бесполезной", но дал разрешение.

Дипломатическая активность со стороны США происходит на фоне сокращения срока, который ранее сам Трамп озвучил как крайний для достижения договоренностей.

Что предшествовало

Еще 1 августа Трамп сообщал, что его спецпосланник Стив Уиткофф вскоре посетит Россию якобы для попытки прекращения войны в Украине. Он также сказал, что США намерены ввести новые санкции против России, однако выразил сомнения относительно их эффективности.

На прошлой неделе Трамп ужесточил ультиматум для России в вопросе прекращения войны против Украины. Американский лидер фактически дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину время до 8 августа, чтобы прекратить огонь. В то же время Трамп не исключил, что до истечения срока ультиматума он может провести переговоры с Путиным.

Напомним, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вторичные санкции, которые Соединенные Штаты намерены ввести против страны-агрессора, президент Трамп считает рычагом давления для достижения дипломатического решения войны в Украине. Они будут применены уже 8 августа, если до указанного дня в Украине не будет прекращения огня.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью готовы" к ядерной войне с Россией. Такая готовность необходима, когда речь заходит о ядерном оружии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!