В Украине проводят сотни обысков в связи с продажей поддельного препарата для похудения: что известно

В субботу, 12 сентября, в Украине проводятся санкционированные обыски в рамках расследования незаконного изготовления и сбыта фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid". Следственные действия продолжаются в различных регионах страны.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, препарат изготавливали и продавали в составе организованной группы.

"Масштабные обыски по всей Украине в связи с фальсифицированным препаратом для похудения "Biopatid", – говорится в сообщении.

Что известно

Следственные действия сразу в нескольких регионах проводят Днепропетровская областная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины. Правоохранители расследуют деятельность организованной группы, которая, по данным следствия, незаконно изготавливала и сбывала фальсифицированный препарат для похудения "Biopatid".

В рамках расследования по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 УК Украины правоохранительные органы проводят более 250 санкционированных обысков. Другие детали расследования пока не разглашаются.

Напомним, ранее сотрудники СБУ провели обыски у директора департамента управления государственными предприятиями. Следственные действия связаны с делом о возможном присвоении активов ГП "Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности".

Как писал OBOZ.UA, в начале августа масштабные обыски провели в Мукачевском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а также в местной военно-медицинской комиссии. По предварительным данным, следственные действия связаны с возможным незаконным списанием около 1500 военнообязанных.

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