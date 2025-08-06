Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Москву: в СNN указали на 'нюанс' с визитом и объяснили, чего ждать

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф утром 6 августа прибыл в Москву. В столице страны-агрессора у него запланированы встречи с высшим руководством РФ.

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В аэропорту Уиткоффа встретил спецпредставитель России по инвестициям Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает CNN.

Последний шанс договориться

Доверенный посланник президента США Дональда Трампа по иностранным делам прилетел в Москву после того, как Кремль запросил встречу с ним в последней отчаянной попытке избежать новых санкций, которые Трамп пригрозил ввести на этой неделе. В ходе визита Уиткофф встретится с различными российскими официальными лицами, включая потенциальные переговоры с диктатором Владимиром Путиным.

Накануне американский президент заявил, что фактически от результата визита Уиткоффа в Москву будет зависеть дальнейшая судьба санкций против России. Трамп при этом усомнился в готовности Путина прекратить боевые действия и, похоже, опасается, что его будет водить за нос политик, которому он теперь открыто не доверяет.

По предварительным данным, после переговоров своего спецпредставителя в Москве президент США Дональд Трамп выступит с заявлением. Американский президент может обратиться около 23:30 по киевскому времени.

Угрозы "ядеркой" и санкциями

Накануне визита Уиткоффа в Москву американский президент внезапно усилил ядерную риторику, отреагировав на угрозы кремлевской марионетки Дмитрия Медведева. Некоторые европейские официальные лица расценили заявление Трампа как возможную попытку подчеркнуть ядерный потенциал США в рамках подготовки к визиту Уиткоффа.

Кроме того, Трамп пригрозил двумя видами мер, если Москва не достигнет заключения мира до 8 августа. Он заявил, что введёт новые санкции в отношении российского импорта в США, что окажет минимальное влияние, учитывая практически полное прекращение торговли между двумя странами с начала войны.

В то же время Трамп пообещал ввести пошлины для стран, импортирующих российские энергоносители, в том числе для Китая и Индии, крупнейших потребителей энергоносителей из РФ. Это потенциально может ещё больше сократить финансирование российской военной машины.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп недавно ужесточил ультиматум к России в вопросе прекращения войны против Украины. Американский лидер фактически дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину время до 8 августа, чтобы прекратить огонь. В то же время Трамп не исключил, что до истечения срока ультиматума он может провести переговоры с Путиным.

Более того, американский президент неожиданно отреагировал на ядерные угрозы Москвы. Глава Белого дома приказал переместить атомные субмарины, вероятно, поближе к РФ. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью готовы" к ядерной войне с Россией.

Напомним, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что дипломатическое урегулирование является единственным путем к прекращению войны в Украине. Однако, по его словам, к такому шагу нужно принудить страну-агрессора Россию.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в ближайшие дни снова прибудет в Киев. Его визит состоится накануне 8 августа – срока, к которому Трамп ожидает заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

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