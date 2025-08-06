"Посмотрим, что произойдет": Трамп анонсировал встречу Уиткоффа с россиянами в среду

Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос, какие тарифы Вашингтон введет против стран, которые покупают российскую нефть, в случае отказа Москвы от прекращения огня. Он указал на то, что 6 августа его специальный посланник Стив Уиткофф встретится с россиянами.

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Тему ультиматума, срок которого истекает уже 8 августа, глава Белого дома прокомментировал на брифинге во вторник, 5-го числа. "Вы знаете, у нас состоится встреча завтра. У нас будет встреча с Россией", – сказал он, имея в виду визит Виткоффа.

"Мы посмотрим, что произойдет", – добавил американский президент.

Он снова не упустил возможности обвинить предшественника. "Это война Байдена", – заявил Трамп, после чего заверил: "И мы очень упорно работаем, чтобы вытащить нас оттуда".

Далее республиканец похвастался, что якобы "остановил пять войн за последние пять месяцев".

Журналистка спросила: "Вы все еще планируете выполнить свою угрозу ввести 100% тарифы на все страны, которые покупают российскую энергоносители, включая Китай?"

"Я никогда не говорил о проценте. Но мы будем этим заниматься достаточно много. Посмотрим, что произойдет в течение следующего достаточно короткого периода времени", – ответил президент США без всякой конкретики.

Что предшествовало

В последнее время тон во взаимоотношениях между США и Россией стал более резким, а Дональд Трамп открыто говорил о том, что теряет терпение по отношению к Владимиру Путину.

14 июля в Вашингтоне американский президент заявил, что дает Москве 50 дней на заключение сделки о прекращении огня. Если этого не произойдет, он угрожал ввести вторичные тарифы против торговых партнеров РФ на уровне 100%.

Позже Трамп сократил первоначальный срок, о чем объявил 28 июля. 10-дневный ультиматум для достижения договоренностей по Украине начался 29 июля и закончится 8 августа.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Президент США считает, что если цена на нефть упадет еще на 10 долларов, страна-агрессор будет вынуждена прекратить войну против Украины.

– Постоянный американский представитель при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что дипломатическое урегулирование является единственным путем к прекращению войны. Однако, по его словам, Россию к такому шагу придется принудить.

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