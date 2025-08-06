"Несправедливые действия": в МИД Индии резко отреагировали на дополнительные тарифы Трампа

Министерство иностранных дел Индии отреагировало на дополнительные пошлины от США в размере 25%. Там назвали их"несправедливыми, неоправданными и необоснованными".

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Об этом говорится в заявлении дипломатического учреждения. Там отметили, что внедрят "все необходимые меры для защиты своих национальных интересов".

"Наш импорт базируется на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии. Поэтому крайне обидно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые некоторые другие страны также делают в своих национальных интересах", – говорится в заявлении.

Что предшествовало

30 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит 25-процентные пошлины для Индии, с которой до этого вел напряженные торговые переговоры. Он также пригрозил "штрафами" за сотрудничество с Москвой, в том числе военное, а затем заявил, что ему "наплевать", если Россия и Индия вместе потопят свои "мертвые экономики". Крайний срок выполнения требований президента США истек 1 августа.

Напомним, что в Индии считают неоправданными и необоснованными любые обвинения в покупке нефти у России со стороны Европейского Союза (ЕС) и США. В Нью-Дели не готовы слушать такие заявления от стран, которые и сами торгуют со страной-агрессором.

А 4 августа Трамп открыто назвал Индию причастной к гибели мирных украинцев из-за финансирования российской экономики. "Из-за этого я существенно повышу пошлину, которую Индия платит США", – пригрозил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал о намерении США ввести 100-процентные пошлины на товары из Китая, если эта страна продолжит закупать нефть у России. Министр финансов США Скотт Бессент уже предупредил местных чиновников.

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