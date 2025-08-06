Начался разговор Трампа с Зеленским по итогам поездки Виткоффа в Москву: все подробности

В среду, 6 августа, планируется разговор президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Ожидается, что они, в частности, обсудят визит специального представителя США Стива Уиткоффа в Россию.

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Об этом сообщают журналисты западных СМИ. Впрочем, пока подробности содержания переговоров в Москве не разглашаются.

"Разговор состоится, вероятно, после того, как спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф вернется в США после встречи с Путиным", – сообщил в частности корреспондент Axios Барак Равид, ссылаясь на осведомленный источник.

По состоянию на 18:55 журналист сообщил, что Трамп говорит с Зеленским прямо сейчас. Телефонный разговор происходит, пока спецпосланник Трампа Стив Уиткофф находится на пути в США после переговоров с Путиным в Кремле.

В свою очередь, в Кремле пообещали предоставить больше подробностей о переговорах после того, "как Уиткофф встретится с Трампом".

Ранее сообщалось, что личное отношение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к Украине кардинально меняется. И такие преобразования являются достаточно важными, ведь уровень партнерства между сторонами становится совсем другим.

Стоит добавить, что всего за два дня до окончания очередного установленного срока для урегулирования войны, который истекает 8 августа, президент США Дональд Трамп все еще рассчитывает на своего специального посланника Стива Уиткоффа, чтобы добиться от российского диктатора Путина прекращения боевых действий против Украины.

Как писал OBOZ.UA, 6 августа спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибыл в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор политиков длился почти три часа.

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