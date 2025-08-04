Трамп раскрыл, как Индия зарабатывает на войне РФ: новые пошлины больно ударят по экономике

Президент США Дональд Трамп готов поднять пошлины на импортные товары из Индии из-за того, что эта страна продолжает закупать российские энергоносители. На этом фоне он открыто назвал Индию причастной к гибели мирных украинцев.

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Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social. Он также заявил, что индийские импортеры перепродают российскую нефть.

"Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и затем значительную часть этой нефти продает на открытом рынке, получая большие прибыли. Их не волнует, сколько людей в Украине гибнет от российской военной машины. Из-за этого я существенно повышу пошлину, которую Индия платит США", – подчеркнул глава Белого дома.

США усиливает позицию в отношении Индии

Ранее с аналогичными обвинениями выступил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, которого считают одним из самых влиятельных помощников Трампа. Он назвал сотрудничество Нью-Дели с Кремлем недопустимым.

"Он (Трамп. – Ред.) очень ясно дал понять, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну за счет покупки нефти у России", – заявил Стивен Миллер.

Советник президента США добавил, что "люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем" в вопросе закупок нефти у Москвы. Вместе с тем он назвав отношения Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди "потрясающими". Несмотря на слова Миллера, источники в правительстве Индии сообщили СМИ, что Нью-Дели продолжит закупать нефть у Москвы.

Детали

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем дешевой российской нефти-сырца по морю – она покрывает треть всех потребностей этой страны. Всего в июне индийский импорт из России составил 2 млн баррелей в день, а накопленным итогом за первое полугодие – 1,75 млн.

30 июля Трамп сообщил, что вводит 25-процентные пошлины для Индии, с которой до этого вел напряженные торговые переговоры. Он также пригрозил "штрафами" за сотрудничество с Москвой, в том числе военное, а затем заявил, что ему "наплевать", если Россия и Индия вместе потопят свои "мертвые экономики". Крайний срок выполнения требований президента США истек 1 августа.

На этом фоне индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы в середине июля прекратили покупать российскую нефть. Новые поставки не законтрактовали такие НПЗ таких компаний:

Indian Oil;

Hindustan Petroleum;

Bharat Petroleum;

Mangalore Refinery Petrochemical.

Ранее эти нефтеперерабатывающие заводы регулярно покупали российскую нефть, но теперь обратились к спотовым рынкам для замещения поставок. Ее преимущественно заменят нефтью с Ближнего Востока и Западной Африки.

И хотя крупнейшими покупателями являются частные компании Reliance Industries и Nayara Energy, именно на государственные НПЗ приходится более 60% общих нефтеперерабатывающих мощностей Индии, которые достигают 5,2 млн баррелей в день.

Ранее OBOZ.UA сообщал о намерении США ввести 100-процентные пошлины на китайские товары – в случае, если эта страна продолжит закупать нефть у России. Министр финансов США Скотт Бессент уже соответственно предупредил местных чиновников.

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