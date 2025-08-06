"Для противодействия российской угрозе": Трамп ввел дополнительные пошлины против Индии

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт индийской нефти. Причиной такого решения стали значительные закупки Индией российской нефти, несмотря на санкционное давление Запада. Новая пошлина может существенно повлиять на торговые отношения между США и Индией.

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Об этом говорится в указе американского президента "Противодействие угрозам для Соединенных Штатов со стороны правительства Российской Федерации", который опубликовали на сайте Белого Дома. Причина – продолжение импорта индийской стороной российской нефти, несмотря на американские санкции и стратегические предостережения Вашингтона.

Указ имеет целью усилить экономическое давление на те страны, которые косвенно финансируют войну России против Украины через энергетическое сотрудничество. Пошлина вступит в силу через 21 день после подписания и будет касаться всех товаров индийского происхождения, которые ввозятся в США, за исключением нескольких определенных категорий. Также предусмотрено, что пошлина накладывается дополнительно к действующим сборам, а не вместо них.

Несмотря на глобальное давление Запада, Индия значительно увеличила закупку российской нефти с 2022 года, став одним из главных потребителей энергоресурсов страны-агрессора. Правительство Трампа расценило это как косвенную помощь России в финансировании войны и одновременно угрозу американской внешней политике и национальной безопасности.

Белый дом уже публично заявлял, что рассматривает возможность расширения новых пошлин на другие страны, которые также продолжают покупать российскую нефть. Речь может идти о Китае, Турции и некоторых странах Ближнего Востока, которые, хотя и не являются союзниками России, однако экономически с ней взаимодействуют.

Пошлина в 25% может существенно ударить по индийскому экспорту в США, ведь Соединенные Штаты являются одним из крупнейших рынков сбыта для индийских товаров, от текстиля до фармацевтики. По данным 2024 года, экспорт Индии в США превысил 75 млрд долларов, и такой тариф может уменьшить конкурентоспособность индийских товаров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США также намерены ввести 100%-ные пошлины на китайские товары – в случае, если эта страна продолжит закупать нефть у России. Министр финансов США Скотт Бессент уже сделал соответствующее предупреждение местным чиновникам.

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