Война Трампа против Ирана может стать его самым опасным просчетом – Reuters

Ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и сокрушительные удары по иранским силам на суше, на море и в воздухе не стали победой над режимом исламской страны. Наоборот, военная операция быстро переросла в региональный конфликт, который грозит стать довольно длительным противостоянием.

Это – "наиболее опасный просчет" президента США Дональда Трампа, считают в Reuters. Агентство приводит мнения ведущих экспертов, которые уверяют – если конфликт на Ближнем Востоке затянется, американский президент потеряет и контроль над Конгрессом, и доверие избирателей.

Беспорядочная кампания

Затяжная война – это сценарий, которого Трамп избегал в течение двух своих сроков в Белом доме. Он рассчитывал на "быструю ограниченную операцию" вроде январской операции в Венесуэле и удара по ядерным объектам Ирана в июне прошлого года.

"Иран – это беспорядочная и потенциально затяжная военная кампания. Трамп рискует мировой экономикой, региональной стабильностью и результатами собственной Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США", – цитирует агентство Лору Блуменфельд, эксперта из Школы передовых международных исследований им.

Дело в том, что Трамп обещал избирателям, среди прочего, удерживать США от "глупых военных вмешательств". Именно таким вмешательством может стать война с Ираном – в случае затяжного конфликта и появления жертв этой войны из числа американцев.

Пока что Трампа поддерживают

Подавляющее большинство в MAGA (политическое движение Трампа, аббревиатура "Сделаем Америку снова великой", – OBOZ.UA) поддерживает позицию американского президента по Ирану. Но это – пока, отмечает агентство. Уменьшение этой поддержки грозит потерей контроля республиканцев над Конгрессом и проигрышем на промежуточных выборах в ноябре.

"Американский народ не заинтересован в повторении ошибок Ирака и Афганистана. А костяк MAGA сейчас разделен надвое теми, кто полагался на обещания Трампа об отсутствии новой войны, и теми, кто верен любым словам Трампа", – цитирует Reuters Брайана Дарлинга, ведущего республиканского стратега.

Расчеты Ирана

Потери на войне с Ираном среди американцев пока невелики. Погибло шестеро военных, и Трамп пообещал предотвратить дальнейшие потери. Но также президент отказался полностью исключить возможность развертывания на Ближнем Востоке наземных войск США. И это, разумеется, может привести к новым потерям, уже более значимому числу погибших.

Именно на это рассчитывает текущий режим Ирана.

"Ничто так не ускорит быстрое завершение войны, как американские потери... Именно на это рассчитывает Иран", – цитирует издание Джонатана Паникоффа, в прошлом офицера национальной разведки США на Ближнем Востоке.

Переговоры невозможны

Тем временем режим Ирана утверждает, что якобы готов к наземному вторжению американских войск. Любые переговоры с американцами на фоне существующего конфликта действующая власть этой исламской страны отвергает. По крайней мере, такое заявление в эфире американского вещателя сделал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Более того, он заверил, что Иран и раньше, и сейчас"не просит прекращения огня", а"ждет американских военных".

"Дело в том, что у нас нет никакого положительного опыта переговоров с Соединенными Штатами, и особенно с этой администрацией. Мы вели переговоры дважды в прошлом году и в этом году, а потом, посреди переговоров, они напали на нас. Поэтому мы не видим никакой причины, почему мы должны снова сотрудничать с теми, кто это сделал, кто не является честным в переговорах", – сказал Арагчи.

Что предшествовало

Еще 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Уже в первый день войны израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В ответ Иран начал осуществлять ракетные обстрелы – сначала Израиля, позже по другим странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

Причем Тегеран официально заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

