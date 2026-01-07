Ударились головами, пытаясь убежать: в США раскрыли новые подробности операции по захвату Мадуро и его жены

При попытке побега от американских военных задержанный в Венесуэле Николас Мадуро и его жена Силия Флорес ударились головами, пытаясь спрятаться в своем комплексе. Об этом чиновники администрации Дональда Трампа сообщили законодателям США во время закрытого брифинга.

Видео дня

По их словам, супруги получили травмы непосредственно в момент задержания, после чего им оказали первую медицинскую помощь. О новых подробностях операции сообщает CNN.

Как стало известно, Мадуро и Флорес пытались убежать и спрятаться за тяжелыми стальными дверями внутри своего комплекса, однако из-за низкой дверной рамы оба ударились головами. После этого их задержали бойцы подразделения Delta Force, которые также оказали задержанным первую медицинскую помощь на месте.

В понедельник Мадуро и его жена появились в федеральном суде США с видимыми повреждениями. Адвокат Флорес заявил судье, что она получила "значительные травмы" и настоял на проведении полного медицинского обследования, включая рентген. По свидетельствам журналистов, в зале суда Флорес шаталась, а Мадуро испытывал трудности с тем, чтобы сесть и встать. На обнародованных фото видны бинты на голове Флорес.

В то же время чиновники администрации Трампа, которые проводили брифинг для Конгресса, назвали травмы Флорес незначительными. Во время операции в Каракасе также пострадали несколько американских военных – в результате интенсивной перестрелки с кубинскими силами быстрого реагирования, которые охраняли комплекс Мадуро. Их ранения не угрожают жизни.

Министр обороны Пит Хегсет сообщил, что в операции участвовали почти 200 американских военнослужащих. По его словам, во время столкновений погибли сотни венесуэльских и кубинских силовиков, однако официального подтверждения этой цифры нет. Правительство Кубы заявило о гибели по меньшей мере 32 своих военных и полицейских.

В Белом доме подчеркивают, что захват Мадуро не был операцией по смене режима. По словам чиновников, власть в Венесуэле остается в руках действующей верхушки, а временное руководство страной осуществляет вице-президент Делси Родригес. Администрация Трампа считает ее более прагматичной фигурой, с которой США потенциально могут сотрудничать, в частности в вопросах энергетики и стабилизации ситуации в стране.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американская операция в Венесуэле была законной правоохранительной акцией против Николаса Мадуро и его сообщницы Силии Флорес, обвиняемых в США в тяжких преступлениях. Соединенные Штаты не ведут войну против Венесуэлы и не оккупируют ее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!