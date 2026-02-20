'Россияне хотят меня заменить': Зеленский сказал, будет ли баллотироваться на предстоящих выборах

Президент Владимир Зеленский заявил, что, кроме требований территориальных уступок, США и Россия давят на Украину, чтобы она провела президентские выборы в рамках масштабного плана по заключению мирного соглашения. Глава государства отметил, что Кремль хочет отстранить его от власти.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в интервью AFP. Он подчеркнул, что Украина сможет провести выборы только после окончания войны, тогда как Россия настаивает на скорейшем проведении голосования.

"Будем честными – россияне просто хотят заменить меня", – сказал президент.

Зеленский также отметил, что еще не решил, будет ли участвовать в предстоящих выборах.

В течение всего периода полномасштабного вторжения РФ украинский лидер отвергал возможность проведения выборов, поскольку миллионы украинцев были вынуждены выехать за границу или проживают на оккупированной территории. Препятствиями для проведения любого голосования при условии продолжения боевых действий также являются постоянные удары России по украинским городам.

Зеленский заявил, что выборы в Украине могут состояться только при условии, что ее союзники предоставят надежные гарантии безопасности, чтобы предотвратить атаки России.

Ранее Зеленский уже говорил, что идея проведения выборов главы нашего государства во время войны принадлежит именно стране-агрессору России. Так в Москве хотят избавиться от него. Там считают, что сделать это путем выборов будет проще всего.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится заменить украинского президента, манипулируя темой выборов. В случае хотя бы двухмесячного перемирия глава государства готов инициировать проведение голосования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!