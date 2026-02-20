Переехала из Венесуэлы и выучила украинский. Исамар Фернандес – о любви к Украине и Степану Гиге, участии в 'Голосе страны' и чат-рулетке с россиянами

35-летняя Исамар Фернандес – венесуэльская виолончелистка группы Los Iankovers, которая популяризирует украинскую музыку в Латинской Америке и Европе и троллит россиян в чат-рулетке нашими патриотическими песнями. "Батько наш Бандера", "Ой у лузі червона калина" и "Україна переможе" довели до истерики уже не одного военного РФ. Группа неоднократно выступала с украинским фольклором и классическими произведениями на европейских сценах, а также приезжала в Украину.

В интервью OBOZ.UA музыкантка призналась, какая трагедия в семье сделала Украину очень важной для нее страной, как реагирует на русский язык и что чувствует, когда общается с нашими врагами. Также Исамар рассказала, кого из украинских артистов считает своими кумирами, почему не обижается на судей конкурса "Голос страны" и за чем больше всего скучает в родной Венесуэле.

– Исамар, когда весной прошлого года мы с вами общались после концерта группы Los Iankovers в Лиссабоне, вы немного знали украинский язык, а сейчас я на украинском беру у вас интервью! За сколько времени вы его выучили? Что для вас было самым трудным?

– Я изучаю украинский язык около двух лет. Труднее всего мне даются падежи. Я ежедневно слушаю много украинских песен, читаю книги для детей и поэзию. Также практикую язык с Янко (лидером Los Iankovers. – Ред.).

– "У меня не украинское происхождение, но у меня украинское сердце" – именно так вы себя характеризуете. Скажите, пожалуйста, когда и как вы почувствовали, что Украина стала для вас такой близкой?

– Наверное, еще тогда, когда Украина переживала сложные времена на Майдане. Она напоминает мне Венесуэлу, которая так же боролась за свою свободу. Когда же началось полномасштабное вторжение, произошла трагедия: мой двоюродный брат, который находился в Украине с компанией друзей, погиб в результате ракетного удара. После его смерти друзья-итальянцы пошли воевать и также погибли в бою.

Мне было невероятно тяжело, и с тех пор Украина стала для меня родной страной. К тому же для венесуэльцев было очень ценно, что в свое время многие украинцы поддерживали Венесуэлу.

– Как вы относитесь к русскому языку в Украине?

– Я понимаю, что между Украиной и Россией была общая история, но все равно, когда я находилась в Украине, чувствовала себя не очень комфортно из-за того, что многие украинцы общались на русском.

Мне самой пока трудно разговаривать на украинском, ведь я венесуэлка и не имею ваших корней, однако считаю, что украинцам важно изучать родной язык. Ведь украинская нация и украинский язык – это то, что является чрезвычайно значимым.

– В TikTok ваша группа часто выкладывает фрагменты разговоров в чат-рулетке с представителями разных стран. Особенно интересно наблюдать за россиянами и их реакцией на украинские песни в вашем исполнении. Для чего вы это делаете? Верите ли, что возможно изменить их взгляды?

– Думаю, изменить их взгляды крайне трудно, ведь россияне часто просто не хотят думать самостоятельно. Но мне нравится наблюдать за их реакцией. Кроме того, таким образом мы также популяризируем Украину в мире.

– А можете вспомнить какие-то самые яркие разговоры? Были ли россияне, которые хотели общаться и в дальнейшем?

– Я не участвовала именно в чат-рулетке с россиянками, которая набрала больше всего просмотров, но я видела видео и их реакцию на песню "Батько наш – Бандера" (улыбается). Мне нравится триггерить россиян.

Честно говоря, мы не очень любим с ними общаться, и чаще всего они просто отключаются. Но были случаи, когда случались даже получасовые дискуссии, которые еще не опубликованы. Есть россияне, которые пытаются нам что-то доказать; часто спрашивают, понимаем ли мы вообще, о чем поем. Намекают, будто мы поддерживаем что-то "не то", мол, мы не совсем понимаем ситуацию, и пытаются нас "просветить". Бывает и такое.

– Вы выступаете по всему миру. Где вас встречали теплее всего?

– Очень трудный вопрос... Конечно, что в Украине, но также и в Чехии, Испании, Португалии.

– В день смерти певца Степана Гиги вы записали видеообращение, где выразили соболезнования его семье и назвали его своим кумиром. Видео, где вы на виолончели исполняете его знаковую песню "Цей сон", собрало более полумиллиона просмотров. Почему именно Гига? Чем он вас поразил?

– Мне очень нравится Степан Гига, ведь он всегда пел на украинском языке. Восхищаюсь его музыкой и энергетикой. Я мечтала познакомиться с ним лично, но поскольку сейчас это невозможно, очень хочу исполнять его произведения.

– А кем еще из украинских исполнителей восхищаетесь?

– Бесспорно, это Нина Матвиенко – пою ее песню "Сіла птаха" ("Чарівна скрипка"). Еще нравится Павел Зибров.

– Я видела, как вы декламируете стихи Тараса Шевченко. Кто знакомит вас с творчеством украинских классиков и как вы выбираете поэзию?

– Выбираю сама. Мне очень нравится украинская поэзия: я прочитала немало произведений Тараса Шевченко и Леси Украинки. А Янко очень помогает мне с произношением, когда я готовлюсь их декламировать.

– В прошлом году вы впервые побывали с гастролями в составе группы Los Iankovers в Украине. Что поразило больше всего? Как вам наши люди? Что вкусного ели?

– Украина для меня – это второй дом, я очень радуюсь, когда мы сюда едем. Мне очень нравится украинский народ. Я читала в комментариях в своих соцсетях, как много украинцев поддерживали Венесуэлу, и для меня это было очень важно.

Что касается украинской кухни, то мне даже немного нравится холодец (улыбается), но больше всего я люблю банош, деруны, гречку, борщ, пампушки и сало.

– А каким вам запомнилось участие в проекте "Голос країни 13"?

– Это был невероятный шанс и бесценный опыт, но сейчас для меня гораздо важнее популяризировать украинскую музыку по всему миру.

– Не держите обиды на судей, которые вас не выбрали? Я читала комментарий вашего менеджера Нины Карнаух (известной как блогер "Нина-Украина"), что немало моментов из вашего выступления не попало в эфир. Например, участники группы подготовили сюрприз для каждого из тренеров, исполнив фрагменты их песен: флейтист Даниэл сыграл "Стефанию" Kalush Orchestra, гитарист Николас – "Думы мои, думы" Артема Пивоварова, солист Янко – "Я тебя люблю, но не совсем" Нади Дорофеевой, а вы исполнили "Журавлей" Юлии Саниной. Судьи же назвали выбор песни для конкурса неуместным, мол, это "поверхностный фольклор" и стоило выбрать другой репертуар...

– Да нет, все нормально (улыбается). Нас не выбрали судьи для продолжения участия в этом конкурсе, но самое главное, что нас выбрал народ. Теперь у нас много концертов в Украине, и мы можем помогать Вооруженным силам Украины.

– В интервью OBOZ.UA Янко рассказывал, что в Колумбии фактически исчезло понятие нации в ее первоначальном понимании. 95% населения общается на испанском, а из коренного языка кечуа он знает всего несколько слов. В Венесуэле ситуация такая же?

– Да, в Венесуэле похожая картина: испанский доминирует, а коренные языки большинство народа не знает. Хотя есть нюанс – на севере страны проживает этнос, который сохранил собственный язык.

Вообще, как и в Колумбии, есть немало автохтонных диалектов, но чтобы их услышать, надо ехать непосредственно в регионы проживания носителей. В повседневной жизни большинства венесуэльцев эти языки не звучат.

– Исамар, в силу определенных обстоятельств вы сейчас живете в Колумбии. Что вы больше всего ценили в родной стране? По чему скучаете больше всего?

– По моему родному городу. Он маленький, но невероятно уютный. Скучаю по родителям, по всей семье и друзьям – хотя многие из них также покинули Венесуэлу. Очень не хватает нашего оркестра и, конечно, вкуса родной венесуэльской кухни.

