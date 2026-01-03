Мы будем управлять Венесуэлой, пока не сможем обеспечить юридически правильную смену власти, — Трамп

Соединенные Штаты Америки будут держать Венесуэлу под личным контролем, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Вашингтон настроен сделать страну "процветающей" во всей Южной Америке.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции. Он заявил, что американская армия продолжает поддерживать порядок в Венесуэле.

"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и благоразумный переход власти. Мы не хотим, чтобы кто-то другой вмешался и в результате ситуация повторилась. Теперь мы сделаем народ Венесуэлы богатым, независимым и безопасным", – сказал глава Белого дома.

Задержание диктатора Николаса Мадуро и его жены, Силии Флорес было главной задачей операции США "Полуночный молот", сказал он. Супругов задержали среди ночи, в Нью-Йорке их обвиняют за кампанию наркотерроризма против граждан США.

"Это был штурм, которого люди не видели со времен Второй мировой войны. Это был удар по сильно укрепленной военной крепости в самом сердце Каракаса, чтобы привлечь диктатора-преступника Николаса Мадуро к правосудию", — заявил Трамп.

Также американский президент добавил, что Мадуро и его окружение знали об операции США и "ждали их в боевой позиции, но были полностью разгромлены и обезврежены" американской армией. В то же время Вашингтон будет сохранять эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы до тех пор, пока все американские требования не будут выполнены.

Президент США не уточнил, о каких именно требованиях идет речь, но добавил, что армия США находится в полной боеготовности, и готова нанести второй удар по Венесуэле в случае необходимости.

"Лидеры Венесуэлы должны понимать, что то, что произошло с Мадуро, может случиться и с ними", — сказал при этом Трамп, призвав не забывать о "доктрине Монро", и не ставить под сомнение лидерство США в западном полушарии.

Операция США в Венесуэле – что известно

Напомним, ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. По предварительным данным, удары пришлись на юге Каракаса – в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды. Над городом очевидцы заметили тяжелые десантно-транспортные вертолеты Chinook.

В течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 тысяч военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей. По сути, Трамп объявил коллеге Мадуро ультиматум, требуя отставки последнего.

Венесуэла незадолго до этого обвинила Соединенные Штаты в "величайшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством. Из-за операции США, президент Колумбии Густаво Петро забил тревогу из-за американского оперативного вмешательства в Каракас. Он заявил о нападении на Венесуэлу и призвал ООН и ОАГ отреагировать на последние события. МИД РФ выразил со своей стороны "глубокую обеспокоенность". Операцию также осудили президент Мексики Клаудия Шейнбаум и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Как сообщал OBOZ.UA, Николас Мадуро и его жена, Силия Флорес, были задержаны в Каракасе и вывезены из страны. Арест проводили силы спецопераций армии США, отряд "Дельта". Генпрокурор США Памела Бонди выдвинула против них обвинения в сговоре с целью наркотерроризма.

