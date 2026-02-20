Украинские ракеты атаковали завод по производству 'Искандеров' в Удмуртии: есть попадания. Фото и видео

Вечером 20 февраля украинские ракеты атаковали Воткинский завод в Удмуртии, где производят ракетное вооружение, в частности комплексы "Искандер". Предварительно зафиксировано попадание по территории предприятия, что видно на видео, которые публикуют местные жители в соцсетях.

Видео дня

Первыми информацию об ударе распространили OSINT телеграм-каналы, которые опубликовали соответствующие видеокадры.

В сообщении указано: "Зафиксирован удар по Воткинскому заводу в Удмуртии. Завод ВПК, который производит ракетное вооружение для оккупанта, в том числе и всем известные "Искандеры"".

Видео с места происшествия также появились в российских социальных сетях. Пользователи пишут об ударе по предприятию и обращают внимание на его удаленность от Украины.

В соцсетях отмечают, что предприятие расположено на расстоянии 1419 км от Украины. Одно из сообщений содержит следующую цитату: "Нанесен удар по заводу "Искандеров" в Удмуртской республике. Для понимания важности завода – вокруг него выкопаны по кругу оборонительные рвы. Почти 1500 км".

Речь идет о стратегическом объекте военно-промышленного комплекса РФ. Пользователи отмечают, что вокруг завода обустроены оборонительные рвы по кругу, что подчеркивает его значение.

Что известно на данный момент

Предварительно сообщается о попадании по территории завода. Официальной информации о последствиях удара, возможных повреждениях или пострадавших по состоянию на вечер 20 февраля нет.

Воткинский завод является предприятием оборонной отрасли России, где изготавливают ракетные системы. В частности, именно там производят оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые Россия применяет в войне против Украины.

Позже стало известно, что акционерное общество "Воткинский завод" в городе Воткинск (РФ) было поражено с помощью украинских ракет "Фламинго".

Завод занимается изготовлением ракетных двигателей для ракет "Искандер" и межконтинентальных баллистических ракет (в частности ракеты "Орешник"). Поражение подтверждено – было попадание в производственные цеха.

Видео без контекста

Совладелец и главный дизайнер компании Fire Point (производитель ракет "Фламинго") Денис Штилерман опубликовал в X видео с моментами пусков ракет и загадочным комментарием: "Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст – позже)".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные показали список уничтоженных объектов ВПК и энергетики РФ. Речь идет о более 240 важных военных и энергетических объектах на территории России и на временно оккупированных украинских землях. Это предприятия нефтетопливной и оборонной инфраструктуры российских захватчиков, объекты энергетики, аэродромы, системы ПВО и радиолокационные станции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!