Венгрия заблокировала €90 млрд кредита ЕС для Украины – FT

На заседании послов ЕС в пятницу, 20 февраля, венгерская сторона выразила протест против совместного заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза. Таким образом, Венгрия заблокировала выделение Украине займа от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро.

Об этом без подробностей сообщил венгерский премьер Виктор Орбан. В свою очередь источники Financial Times рассказали, что во время встречи послов ЕС представитель Венгрии выступил против того, чтобы блок привлекал средства для Украины.

Что сказал Орбан

"Важно! Пока Украина не разблокирует нефтепровод "Дружба", Венгрия блокирует украинский военный кредит на 90 миллиардов. Нас нельзя шантажировать", – отметил венгерский премьер в сети.

Никаких других подробностей Виктор Орбан не предоставил.

Интересная позиция венгров. Даже сторонники Орбана, подписанные на его страницу в Facebook, отмечают, что решение, мягко говоря, глупое. Дело в том, что Венгрия не участвует в формировании и предоставлении Украине кредита.

А венгры, которые не симпатизируют собственному премьеру, советуют последнему "заблокировать себя от публики".

Позиция Венгрии

По информации источников FT, во время встречи послов ЕС представитель Венгрии выступил против того, чтобы блок привлекал средства для Украины через выпуск общего долга под гарантии бюджета Евросоюза. Поскольку для принятия такого решения нужна единодушная поддержка всех 27 стран-членов, "позиция Будапешта фактически остановила процесс", отмечает издание.

Этот заем является критически важным для Украины, поскольку уже в апреле наша страна "может столкнуться с дефицитом бюджета", считают в FT.

Кроме того, от получения этих средств зависит успех переговоров с МВФ по программе на 8 миллиардов евро.

Что предшествовало

Напомним, что на саммите Совета Евросоюза, который состоялся еще в декабре прошлого года, было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит не будут участвовать в программе).

Поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом.

В январе текущего года Европарламент принял решение о предоставлении указанного кредита.

Как сообщал OBOZ.UA, большая часть кредитных денег, которые будут выделены Украине, направят на закупку вооружений.

