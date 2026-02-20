'В знак достижений в развитии мира': президент Казахстана хочет учредить премию имени Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить специальную премию в честь своего американского коллеги Дональда Трампа. Награда, по его словам, будет вручаться за специальные достижения в миротворческой деятельности.

Об этом он заявил во время первого заседания Совета мира в Вашингтоне. Транслировал его YouTube-канал Белого дома.

"Я хотел бы предложить учредить специальную награду Совета мира имени президента Трампа в знак достижений в развитии мира, признания его выдающихся усилий и достижений в области миротворчества. Уверен, господин президент, что под вашим руководством Совет мира успешно выполнит свою большую и благородную миссию", — сказал он в Вашингтоне.

По словам Токаева, Астана заинтересована в участии в процессах восстановления и строительства через международные компании с подтвержденной деловой репутацией и высоким уровнем компетенции.

"Эта программа может предусматривать строительство инфраструктуры, жилья, школ, больниц и других важных социальных объектов. Наша страна, будучи одним из крупнейших мировых производителей пшеницы, готова оказать гуманитарную помощь с целью обеспечения продовольственной безопасности в Газе и за ее пределами", — добавил он.

Кроме того, как подчеркнул Токаев, Казахстан может выделить более 500 образовательных грантов студентам из Палестины на обучение в высших учебных заведениях республики в течение пяти лет.

Совет мира Дональда Трампа

Напомним, в Вашингтоне в четверг, 19 февраля, стартовало учредительное заседание "Совета мира", созданного по инициативе ональда Трампа. Оно началось с опозданием с совместного фото и выступления главы Белого дома за трибуной.

Стоит отметить, что формат самого "Совета мира" вызывает немало вопросов, и Германия была сильно удивлена такой инициативой. Берлин "неизменно" готов участвовать в улучшении ситуации на Ближнем Востоке, однако Германия должна дополнительно это обсудить с американской стороной.

К новосозданной организации пока не присоединятся Польша, Мексика и Италия. Отказался также и Ватикан, хотя премьер Италии Джорджа Мелони обратилась к Дональду Трампу с просьбой изменить ее "конфигурацию", чтобы ряд стран, включая Италию, смогли присоединиться к этой организации. А сам же глава Белого Дома отозвал приглашение на вступление для премьер-министра Канады Марка Карни. Причину своего решения он не объяснил, однако соответствующее сообщение президента в соцсетях появилось после того, как канадский политик вновь резко раскритиковал президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин ухватился за идею Дональда Трампа о создании Совета мира как за возможность для себя. Использовать эту институцию он пытается для получения благосклонности главы Белого дома и для возвращения замороженных российских активов.

