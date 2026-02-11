Италия также не присоединится к Совету мира Трампа: в МИД назвали причину

Италия тоже не присоединится к первому заседанию Совета мира президента США Дональда Трампа. До этого от участия в первом заседании уже отказалась Польша.

Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Его слова приводит телеканал Sky TG24 и агентство Reuters.

"Мы не можем присоединиться к Совету мира, потому что на стороне Италии существует непреодолимый конституционный барьер. Однако, если нам нужно работать над усилиями по реконструкции, направленными на обеспечение мира на Ближнем Востоке, мы готовы это сделать", – сказал он.

Агентство пишет, что согласно конституции Италии, страна может вступать в международные организации только на равных условиях с другими государствами. Это условие, которое, по мнению Рима, не выполняет действующий устав Совета мира, предоставляющий главе Белого дома широкие исполнительные полномочия.

В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в прошлом месяце заявила, что попросила его внести изменения в условия Совета мира, чтобы Италия могла присоединиться.

Какие страны не присоединятся к заседанию

Кроме российского диктатора, заседание не посетит самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он не против поездки в США, однако есть обстоятельства, которые "невозможно отложить". Среди них еще один фактор – санкции, "прежде всего Евросоюза – с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС". Вместо Лукашенко в Вашингтон отправится министр иностранных дел.

По словам премьер-министра Дональд Туска, польское посольство в Вашингтоне получило приглашение на учредительное заседание Совета мира, однако страна не присоединится к Совету мира. Вместе с тем в Варшаве не исключают этого в будущем "если изменятся обстоятельства".

"Если изменятся обстоятельства, которые позволят присоединиться к работе этого Совета, мы не исключаем ни одного сценария", – добавил он.

Формат"Совета мира" президента США Дональда Трампа вызывает немало вопросов, и Германия была сильно удивлена такой инициативой. Берлин "неизменно" готов участвовать в улучшении ситуации в секторе Газа, однако ФРГ необходимы дополнительные обсуждения с американской стороной.

Напомним, первое заседание Совета мира запланировано на 19 февраля. По данным американских чиновников, Белый дом хочет использовать это заседание для продвижения реализации второй фазы соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на ее восстановление.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин ухватился за идею президента США Дональда Трампа о создании Совета мира как за возможность для себя. Использовать эту институцию он пытается для получения благосклонности главы Белого дома и для возвращения замороженных российских активов.

