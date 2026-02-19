В Вашингтоне стартовало первое заседание 'Совета мира' Трампа: все подробности

В Вашингтоне в четверг, 19 февраля, стартовало учредительное заседание "Совета мира", созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Оно началось с опозданием с совместного фото и выступления главы Белого дома за трибуной.

Большую часть речи Трамп посвятил расхваливанию собственных достижений, почти не объясняя, как именно "Совет мира" планирует функционировать, отметили в The Guardian. Позже он объявил, что инициатива получит 10 миллиардов долларов от Соединенных Штатов (неизвестно, спрашивал ли он одобрение Конгресса на выделение средств).

"Если сравнить это со стоимостью войны, двумя неделями боев, то это очень небольшая цифра. Звучит как будто много – но это очень небольшая цифра", – сказал американский президент.

В то же время государства-члены пообещали заплатить 7 миллиардов долларов на восстановление в секторе Газа.

Кто приехал на первое заседание "Совета мира"

Ожидалось, что в Институт мира (USIP) имени Дональда Трампа прибудут представители более 45 стран.

Известно о приезде короля Бахрейна Хамада бин Иса Аль Халифа, министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, премьер-министра Армении Николы Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Также на мероприятии был президент ФИФА Джанни Инфантино.

Присутствовали участники от Венгрии, Пакистана, Индонезии, Иордании, Саудовской Аравии, Египта.

Крупные европейские союзники США, включая Великобританию, Германию, Францию, отказались от приглашений, опасаясь вероятной конкуренции трамповского "Совета мира" с ООН.

Отдельные страны (включая Италию, Грецию, Южную Корею) и Европейский Союз отправили на заседание "наблюдателей", а не участников.

В "Совете мира" также нет палестинского представительства, однако присутствует Израиль.

Среди спикеров заявлены (кроме, собственно, Трампа): вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, постпред при ООН Майк Уолтц, спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф, переговорщик Джаред Кушнер, представитель "Совета мира" в Газе, болгарский политик Николай Младенов, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

"Это самый престижный совет директоров, который когда-либо создавался. Знаете, я видел несколько замечательных корпоративных советов... Это мелочи по сравнению с этим советом", – расхвалил Трамп собрание высокопоставленных чиновников.

Что предшествовало

Изначально "Совет мира" был предусмотрен мирным планом Трампа как орган, который будет координировать управление Газой и ее восстановление после завершения боевых действий между Израилем и ХАМАС. Но устав "Совета мира", подписанный около 20 лидерами в январе, предусматривает, что организация будет иметь более широкий мандат. В частности, она намерена способствовать урегулированию конфликтов в разных регионах мира.

Критики опасаются, что таким образом Трамп пытается подменить органы ООН подконтрольным ему "Советом мира".

