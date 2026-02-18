'Это не так устроено': Мексика отказалась входить в 'Совет мира' Трампа

Мексика официально отказалась участвовать в инициативе, известной как "Совет мира" президента США Дональда Трампа. Механизм принятия решений в таком формате противоречит устоявшейся практике международных отношений и не предусматривает реального коллективного влияния.

Видео дня

Инициатива, которую публично продвигает Дональд Трамп, не имеет четко определенного мандата, правового статуса и понятных инструментов реализации, считают мексиканские чиновники. Об этом сообщает Associated Press (AP News).

В Мехико подчеркивают, что вопросы мира и безопасности должны решаться в рамках международно признанных структур, а не через неформальные советы, созданные по политической инициативе отдельных лидеров. Мексиканская сторона также обратила внимание, что участие в подобном формате может создать впечатление поддержки односторонних подходов к урегулированию конфликтов.

Вместо этого страна декларирует приверженность многосторонней дипломатии и работе через институты, где все участники имеют равный голос. Таким образом, Мексика дистанцировалась от идеи "Совета мира" Трампа, дав понять, что не рассматривает его как эффективный или легитимный инструмент международной политики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп созывает "Совет мира" в среду, 18 февраля. Во время заседания он планирует, в частности, отправить войска в Газу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!