'Одних только соглашений недостаточно': Вадефуль объяснил, почему Германия не присоединилась к 'Совету мира' Трампа

Формат "Совета мира" президента США Дональда Трампа вызывает немало вопросов, Германия была сильно удивлена такой инициативой. Берлин "неизменно" готов участвовать в улучшении ситуации в секторе Газа, однако ФРГ необходимы дополнительные обсуждения с американской стороной.

Об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. В интервью Welt am Sonntag он повторил свой тезис о том, что новый "Совет мира" не является необходимым, поскольку Совет безопасности ООН уже существует.

Журналист отметил, что Трамп организовал первые технические переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби (ОАЭ) "полностью без Радбаза", и спросил, за кем будущее: за институциями или за теми, кто заключает соглашения.

"Соглашения и их посредники всегда существовали и всегда будут существовать. В этом нет ничего плохого. В конце концов, здесь две страны с правом вето в Совете безопасности – США и Россия – есть среди тех, кто ведет переговоры. Когда позже дойдет до уточнения и выполнения таких соглашений, Совбез снова понадобится. Это еще больше касается многих конфликтов в мире, которым уделяется меньше внимания, чем незаконная агрессивная война России против Украины", – ответил глава МИД.

Он подчеркнул, что "одних только соглашений недостаточно", чтобы гарантировать, что перемирие не превратится в обычную паузу между боевыми действиями.

"Договоренности должны быть надежными. Такую надежность может обеспечить только международный порядок, который мы создали после Второй мировой войны с Организацией Объединенных Наций в центре", – считает главный дипломат Германии.

Журналист напомнил, что "Совет мира" изначально создавался для контроля над послевоенным управлением сектором Газы. "Сейчас, похоже, Трамп хочет предоставить проекту глобальный мандат, а Германия не участвует", – отметил он.

Вадефуль в ответ заверил: готовность ФРГ сыграть свою роль "в разрешении конфликта и улучшении ситуации в секторе Газа остается неизменной".

"Совет мира" до этого существовал лишь как понятие. И, действительно, все были очень заинтересованы, как будет выглядеть его устав. Нынешний проект нас сильно удивил. Соответственно, у нас еще остается немало вопросов, которые нужно обсудить с Соединенными Штатами", – пояснил министр.

