'Есть критические вопросы': в Ватикане объяснили, почему не будут участвовать в 'Совете мира' Трампа

Ватикан официально заявил, что не будет участвовать в так называемом Совете мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом. В Святом Престоле отмечают: формат инициативы содержит ряд критических вопросов и может ослабить роль международных институтов, прежде всего Организации Объединенных Наций.

О решении сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Информацию обнародовало агентство Reuters.

Святой Престол не может присоединиться к "Совету мира" из-за его "особой природы", которая отличается от классических межгосударственных форматов. Ключевым предостережением является то, что управление кризисными ситуациями на международном уровне, по мнению Ватикана, должно осуществляться именно через Организацию Объединенных Наций, а не альтернативные политические платформы.

Инициатива "Совета мира" сначала задумывалась как механизм надзора за временным управлением и восстановлением Сектора Газа после перемирия, а впоследствии была расширена до решения других глобальных конфликтов. К участию в ней пригласили ряд мировых лидеров, в частности Папу Римского Льва XIV, однако он отклонил приглашение.

В Ватикане также обращают внимание на критику инициативы со стороны экспертов и правозащитников, которые видят риски подмены роли ООН и отсутствие полноценного представительства сторон конфликтов. На этом фоне Святой Престол заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать международные усилия по урегулированию кризисов исключительно в рамках общепризнанных многосторонних механизмов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Мексика официально отказалась присоединяться к инициативе, известной как "Совет мира" президента США Дональда Трампа. Механизм принятия решений в таком формате противоречит устоявшейся практике международных отношений и не предусматривает реального коллективного влияния.

