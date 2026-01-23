Путин дал 'сигнал' США: в ISW объяснили, как Кремль хочет использовать Совет мира Трампа

Российский диктатор Владимир Путин ухватился за идею президента США Дональда Трампа о создании Совета мира как за возможность для себя. Использовать эту институцию он пытается для получения благосклонности главы Белого дома и для возвращения замороженных российских активов.

Они крайне нужны диктатору для поддержки российской экономики. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Путин пытается использовать Совет мира Трампа

Аналитики считают, что российский диктатор пытается использовать Совет мира Трампа, чтобы получить его расположение и договориться о возвращении замороженных российских активов для поддержки российской экономики.

Так, 21 января Путин заявил, что Россия рассматривает предложение Трампа присоединиться к Совету мира. Миллиард долларов, который, по условиям устава организации, позволяет "купить" себе определенные преференции в этой организации, он предложил взять из замороженных в США российских активов.

Остальные же эти активы, по словам Путина, могут быть направлены на восстановление "территорий, поврежденных боевыми действиями" после заключения мирного договора между Россией и Украиной, он анонсировал обсуждение этого вопроса на встрече со спецпредставителями Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Правда, диктатор не уточнил, о каких именно территориях идет речь и не имеет ли он в виду те части украинских областей, которые России удалось захватить.

"Путин, вероятно, имеет в виду оккупированные Россией территории, а не территории, удерживаемые Украиной и опустошенные российскими ударами. Похоже, Путин пытается договориться о размораживании российских активов не только для финансирования Совета мира Трампа, но и для восстановления территорий, которые российские войска повредили во время полномасштабного вторжения России", – отметили аналитики.

В ISW добавили: если Вашингтон согласится на предложение Путина – страна-агрессор не только вернет себе утраченное, но и сможет поддержать свою экономику, которая сейчас стремительно приходит в упадок, и продолжить покорение временно оккупированных территорий.

"Использование замороженных российских активов для восстановления оккупированной Россией Украины фактически вернет средства России и компенсирует расходы, вызванные вторжением в 2022 году. Финансирование восстановления в оккупированной Украине вернет эти средства в российскую экономику и поможет России дальше интегрировать экономику, общество и инфраструктуру оккупированной Украины в центральную российскую систему", – подчеркнули аналитики.

