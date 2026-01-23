Трамп отозвал приглашение в 'Совет мира' для премьера Канады: в чем причина

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал приглашение на вступление в "Совет мира" для премьер-министра Канады Марка Карни. Причину своего решения он не объяснил.

Однако соответствующее сообщение президента в соцсетях появилось после того, как канадский политик выразил обеспокоенность относительно совета директоров и резко раскритиковал заявления Трампа о зависимости Канады от США. Об этом сообщает Рolitico.

"Уважаемый премьер-министр Карни! Прошу считать это письмо официальным уведомлением о том, что "Совет мира" отзывает свое приглашение Вам относительно присоединения Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, когда-либо созданным в любое время. Спасибо за внимание к этому вопросу", – говорится в посте республиканца.

Его пост появился после выступления Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), где он сказал:

"Канада живет не из-за США. Канада процветает, потому что мы канадцы".

Политические разногласия между Трампом и Карни усиливаются

В материале отмечается, что отмена приглашения еще больше обостряет напряженность в отношениях между Трампом и Карни. Он вместе с другими союзниками по НАТО выступил против инициатив президента США по установлению контроля над Гренландией, которая сейчас принадлежит Дании.

В то же время лидеры двух стран, похоже, движутся в противоположных геополитических направлениях: Карни отправился в Китай с целью заключения торгового соглашения в рамках стратегии расширения сотрудничества с неамериканскими партнерами и уменьшения зависимости от США.

Рост напряжения создает предпосылки для сложного и потенциально конфликтного пересмотра торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой, запланированного в этом году.

"Совет мира" Дональда Трампа – что известно

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира", который будет контролировать послевоенное управление сектором Газа. Создание этой организации является следующим этапом мирного плана Вашингтона для палестинского анклава. Председателем указанного совета американский президент назвал себя.

Он также объявил "прайс" за участие в своем "Совете мира". За постоянное членство в совете администрация Дональда Трампа требует от стран внести в течение первого года не менее 1 миллиарда долларов.

Как писал OBOZ.UA, глава Белого дома пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к своей инициативе "Совет мира для Газы". Среди приглашенных стран оказалась и Украина, а также Россия и другие ключевые мировые игроки.

