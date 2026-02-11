Польша сейчас не присоединится к Совету мира: Туск озвучил причины

Польша сейчас не присоединится к Совету мира, инициированному президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на это в Варшаве не исключают этого в будущем "если изменятся обстоятельства".

Об этом перед заседанием правительства Польши заявил в среду, 11 февраля премьер-министр Дональд Туск. По его словам, польское посольство в Вашингтоне получило приглашение на учредительное заседание Совета мира, запланированное на 19 февраля в США.

"Это тот момент, чтобы достаточно однозначно и четко сказать, что при нынешних обстоятельствах – учитывая принципы, статус этого Совета, его непосредственные цели, преимущественно связанные с восстановлением Газы, а также определенные сомнения организационного характера относительно его формата – Польша не присоединится к работе Совета мира. В то же время мы и в дальнейшем будем очень гибко и, конечно, открыто анализировать ситуацию", – отметил глава польского правительства.

В частности Туск отметил, что отношения Польши с США остаются приоритетом польской внешней политики.

"Если изменятся обстоятельства, которые позволят присоединиться к работе этого Совета, мы не исключаем ни одного сценария", – добавил он.

Отношения Польши и США – последняя информация

Напомним, в Польше решили не поддерживать кандидатуру Дональда Трампа во время его выдвижения на Нобелевскую премию. Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чарзастый заявил, что глава Белого дома нарушает правила политики, принципов, ценностей, а часто и международное право, "дестабилизируя" ситуацию в мире.

В то же время президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал политику Европейского Союза. По его словам, на сегодня политический блок из 27 стран превратился в "угасающую звезду", но заявил о своей поддержке европейской интеграции.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Туск на саммите с участием США и Европы в Берлине заявил, что в случае если Россия снова нападет на Украину, то Соединенные Штаты Америки привлекут армию к ответному удару за нарушение мирного договора со стороны Москвы. Вашингтон обязуется предоставить Украине гарантии безопасности.

