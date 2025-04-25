Украина не подписала финальные документы важного соглашения о недрах, – Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина до сих пор не подписала финальные документы о "важном соглашении о редкоземельных элементах". Причем именно наша страна якобы виновата в трехнедельной задержке с соглашением о полезных ископаемых.

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Об этом Трамп написал в собственной сети Truth Social. По словам американского президента, соглашение должно быть подписано немедленно.

Отдельно Трамп отметил, что переговоры по мирному соглашению между Россией и Украиной продвигаются "гладко" и намекнул, что успех в этом вопросе возможен в ближайшее время.

"Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала с Соединенными Штатами окончательные документы очень важного соглашения о редкоземельных элементах. Она опоздала минимум на три недели. Надеемся, что оно будет подписана немедленно. Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. Похоже, успех впереди", – буквально написал Трамп.

Сегодня глава украинского Минфина Сергей Марченко заявил, что не ожидает подписания соглашения о полезных ископаемых из США на этой неделе. Он подчеркнул, что в переговорах достигнут прогресс, но остаются нерешенные вопросы.

"Был достигнут прогресс, и теперь наши команды работают очень тесно. Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем", – отметил он и добавил, что "мы работаем так быстро, как только можем, чтобы подписать соглашение".

В чем именно задержка, министр не сообщил.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 апреля по киевскому времени в Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны должны были обсудить технические вопросы подготовки украинско-американского соглашения о полезных ископаемых. Однако Шмигаль и Бессент также обсуждали другие вопросы, включая создание зоны свободной торговли между странами.

Меморандум о полезных ископаемых между Украиной и США был подписан в онлайн-формате еще 17 апреля. Согласно этому документу стороны приступили к работе над самим соглашением.

Ожидалось, что переговорные группы обеих сторон предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля – "с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшему подписанию соглашения". Именно так указано в меморандуме, текст которого можно прочесть по ссылке.

Ранее Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Деньги были предусмотрены на консультационные услуги, в том числе юридические.

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