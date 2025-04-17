Украина и США подписали меморандум про полезные ископаемые: что известно о соглашении

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Это еще не финальное соглашение о создании совместного инвестиционного фонда, который будет пополняться от разработки украинских недр, – его заключат не раньше следующей недели (21- 27 апреля).

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Нынешний меморандум – это краткий рамковый документ. "Сегодня сделали шаг к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", – сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Именно она подписала документ в онлайн-формате как представительница Украины. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Свириденко добавила, что в будущем будет создан фонд инвестиций в восстановление Украины. Это соглашение должно стать основой взаимовыгодного партнерства Киева и Вашингтона.

"Именно с такой целью команды работают над документом. Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину. Впереди – финализация текста соглашения и его подписание. А дальше – ратификация парламентами", – пояснила чиновница.

Как заявлял замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, подписание меморандума, а не финального соглашения, было предложено американской стороной и является промежуточным результатом последних раундов переговоров.

Полная сделка будет заключена позднее, объяснял Качка. "С 24 апреля возобновятся переговоры в режиме личных встреч. Потому окончательного теста соглашение на этой неделе (до 20 апреля. – Ред.) еще не будет", – отмечал представитель Минэкономики.

В частности, в ходе переговоров пока не обсуждалась конкретная прибыль, которую хотели бы получить США. Несмотря на это СМИ уже писали, что Штаты больше не требуют от Украины 300 млрд долл. "долга" за прошлую помощь. По неофициальным данным, эта сумма могла снизиться до 100 млрд долларов.

Ранее Юлия Свириденко также говорила о прогрессе в "ресурсных" переговорах с США. После меморандума должно быть заключено главное соглашение – об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины.

Уже на этапе заключения меморандума происходит финализация конкретных пунктов полного соглашения. "Многое уже проработано, и уровень соглашения должен быть достаточно высоким", – подчеркнули в украинской делегации.

Меморандум не требует согласия украинского парламента. А вот окончательный документ о фонде с конкретными условиями уже будет вынесен на ратификацию в Верховную Раду Украины.

Редкоземельные металлы и не только: как США и Украина пытались заключить соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский должен был подписать соглашение о редкоземельных металлах в виде меморандума еще 28 февраля. Однако из-за дипломатического спора, возникшего прямо в Белом доме между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, документ не был подписан.

Когда переговоры возобновились, вместо меморандума Вашингтон предложил сразу заключить полноценный договор, предусматривающий контроль США над энергетической и добывающей отраслями Украины. 1 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина получила обновленное соглашение и начала консультации с американской стороной по поводу текста документа.

В нем оказалось еще больше требований, чем было раньше, – теперь соглашение охватывало не только редкоземельные металлы, но и все минеральные ресурсы Украины. Однако в Белом доме убрали требование передать в американское управление атомные АЭС Украины.

11 апреля украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров о "ресурсной" сделке. Украинские власти уверяли, что партнерство с Вашингтоном не помешает европейскому курсу и не будет противоречить условиям Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС), и это условие является "красной линией номер 1" для украинской стороны.

Чуть позже в американских медиа появился и новый черновик соглашения о полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлах. В предположительном финальном документе нет гарантий безопасности для Украины, зато есть обязательство "возместить" Штатам полученную ранее финансовую и военную помощь.

При этом речь могла идти все о том же варианте соглашения, о котором рассказывал украинский нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), называя его "ужасом". По крайней мере, в варианте от американских СМИ тоже содержались такие пункты:

Украина должна отдавать половину прибыли от разработки природных ресурсов в фонд, контролируемый США;

в соглашении нет "ни слова" о гарантиях безопасности для Украины;

Штаты будут иметь "право первого предложения" по новым проектам в Украине и право вето на продажу украинских ресурсов третьим странам;

в первый год действия соглашения Украине будет запрещено предлагать третьим лицам какие-либо инвестиционные проекты с более выгодными финансовыми или экономическими условиями, чем те, которые предлагаются США.

Впрочем, в СМИ также сообщали, что США требуют изымать всю прибыль из фонда, пока Украина не вернет всю полученную помощь за время войны, а также добавлять к ней 4% годовых. Прибыль от фонда должна быть реинвестирована в украинские проекты по добыче полезных ископаемых, хотя точная доля такой прибыли остается неясной.

Позже появились неподтвержденные данные о еще более новой версии сделки. В этом проекте предварительная военная помощь США уже якобы вообще не признается как долг Украины.

"Основные юридические моменты почти согласованы. Если все пойдет так быстро и конструктивно, соглашение принесет экономические результаты обеим странам ", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Деньги будут потрачены на консультационные услуги.

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