Соглашение о недрах и зона свободной торговли между Украиной и США: Шмыгаль и Бессент провели переговоры в Вашингтоне. Фото

В Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны должны были обсудить технические вопросы подготовки украинско-американского соглашения о полезных ископаемых. Однако Шмыгаль и Бессент также обсуждали другие вопросы, в частности создание зоны свободной торговли между нашими странами.

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Об этом сообщил глава украинского правительства. Шмыгаль добавил, что отдельно обсуждались вопросы финансовой помощи на следующий год.

"Правительство Украины, без сомнения, поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления. Наши переговорные команды продолжают активную работу, как это предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года", – пообещал премьер.

Напомним, что создание инвестиционного фонда восстановления является украинским условием соглашения о недрах – именно фонд должен управлять процессами совместной добычи полезных ископаемых в Украине.

"Обсудили важные политические моменты будущего документа. Подчеркнул, что соглашение, согласно украинскому законодательству, должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде", – рассказал Шмыгаль.

По его определению, переговоры проходили в "конструктивном тоне", поэтому есть смысл рассчитывать на "дальнейший плодотворный диалог ради благосостояния украинского и американского народов".

Что касается создания зоны свободной торговли между Украиной и США, к сожалению, премьер не сказал ничего, кроме того, что стороны "договорились начать соответствующую работу".

Также украинская и американская делегации обсудили ужесточение санкций против энергетического сектора РФ "в связи с оккупацией Запорожской АЭС".

Денис Шмыгаль поблагодарил американский народ за поддержку Украины, и отдельно выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу – "за подписание указа, которым он еще на один год продлил санкции против России".

Как сообщал OBOZ.UA, новый этап переговоров между Украиной и США о полезных ископаемых должен начаться уже сегодня, 24 апреля. И именно от их результатов будет зависеть, будет ли соглашение готово к 26 апреля, как это прописано в указанном меморандуме США и Украины относительно полезных ископаемых.

Отметим, что меморандум о полезных ископаемых между Украиной и США был подписан в онлайн-формате 17 апреля. В отличие от самого соглашения, этот документ не нуждался в согласии украинского парламента.

"Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшему подписанию соглашения", – говорится в меморандуме, текст которого можно прочитать по ссылке.

Напомним, что Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Деньги были предусмотрены именно на консультационные услуги, в частности, юридические.

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