Кабмин выделил из госбюджета 113 млн грн на сделку с США: заплатят консультантам

Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым (т.н. соглашение о редкоземельных металлах). Деньги будут потрачены на консультационные услуги.

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Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства №316-р от 8 апреля 2025 года. Согласно ему, из выделенной суммы:

Минэкономики получит 59 млн грн;

Минюст – 54 млн грн.

"В целях защиты национальных интересов Украины и формирования позиции Украины с учетом специфики законодательства Соединенных Штатов Америки и Украины при подготовке согласованной позиции Украины относительно процесса переговоров с Американской Стороной для заключения Соглашения по созданию Инвестиционного фонда восстановления выделить 113 005 тыс. гривен из резервного фонда государственного бюджета на осуществление мер, связанных с предоставлением консультационных услуг для подготовки проекта указанного Соглашения", – говорится в документе.

При этом подчеркивается: деньги будут выделены на безвозвратной основе. Т.е., ни Минэкономики, ни Минюст не должны будут их возвращать.

Кроме того, отмечается, указанные министерства должны будут привлечь консультантов до 15 апреля. Речь идет об:

экспертах, имеющих опыт сотрудничества с украинским правительством в сфере государственного долга, внешних заимствований;

юристах из международных юрфирм для помощи в подготовке переговоров по заключению соглашения.

Ранее же министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина уже выработала свою позицию по соглашению о полезных ископаемых с Соединенными Штатами, а также сформировала свое видение текста этого документа. При этом он подчеркнул: переговорный процесс будет сопровождать ведущая юридическая компания.

"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение текста будущего соглашения", – сказал министр.

В целом же, отметил Сибига, будущее соглашение должно отвечать интересам обеих сторон и не противоречить курсу Украины к членству в Европейском союзе. Это, по его словам, является "одной из принципиальных позиций для украинской стороны".

В свою очередь, в Bloomberg сообщили, что на 11-12 апреля запланирован визит украинской делегации в США для переговоров по соглашению. При этом подчеркивается: переговоры будут техническими, потому глав министерств в делегации не будет – ожидается, что в состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины.

Ранее же о получении от США нового текста соглашения сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в новом проекте появились вещи:

о которых ранее речь не шла;

ранее отвергнутые.

"Официально украинская сторона, Кабинет министров Украины только сегодня, 28 марта, получили от США вариант соглашения о полезных ископаемых. Этот проект нужно сравнить с другим драфтом, который Украина получала раньше – в лице вице-премьера, министерши экономики Юлии Свириденко. По ее словам, сейчас это совершенно другой документ", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: пункты соглашения, которые могут мешать, в частности, вступлению Украины в Евросоюз, являются неприемлемыми. А потому не могут быть приняты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский сообщил, что условия соглашения о полезных ископаемых постоянно меняются. Дело, по его словам, в том, что США предложили сразу полный документ, что предполагает его детальное изучение.

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