Украинцам показали "соглашение об ископаемых" с США: полный текст
В Украине опубликовали документ о полезных ископаемых, который 17 апреля был подписан с США. Это короткий рамочный меморандум, в котором описаны только желания и намерения сторон. При этом в тексте есть один важный абзац – в нем говорится, что до 26 апреля будет предоставлен отчет о переговорах про финальное соглашения, а также ожидается "как можно более быстрое скорое" подписание окончательного документа.
Оригинальный текст соглашения на английском языке опубликован на сайте Кабинета министров, а его перевод на украинский показал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк ("Голос").
Полный текст меморандума США и Украины о полезных ископаемых:
Этот документ, напомним, был подписан в онлайн-формате 17 апреля. С украинской стороны меморандум о полезных ископаемых с США подписала министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.
Меморандум не требует согласия украинского парламента. А вот окончательный документ о фонде с конкретными условиями уже будет вынесен на ратификацию в Верховную Раду Украины.
"Сегодня сделали шаг к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", – сообщала Свириденко.
Также, как заявлял перед подписанием замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, подписание меморандума, а не финального соглашения, было предложено американской стороной и является промежуточным результатом последних раундов переговоров.
Полная сделка будет заключена позднее, объяснял Качка. "С 24 апреля возобновятся переговоры в режиме личных встреч. Потому окончательного теста соглашение на этой неделе (до 20 апреля. – Ред.) еще не будет", – отмечал представитель Минэкономики.
В частности, в ходе переговоров пока не обсуждалась конкретная прибыль, которую хотели бы получить США. Несмотря на это СМИ уже писали, что Штаты больше не требуют от Украины 300 млрд долл. "долга" за прошлую помощь. По неофициальным данным, эта сумма могла снизиться до 100 млрд долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Деньги предусмотрены на консультационные услуги, в частности юридические.
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