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Украинцам показали "соглашение об ископаемых" с США: полный текст

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
4 минуты
2,1 т.
Опубликован меморандум Украины и США

В Украине опубликовали документ о полезных ископаемых, который 17 апреля был подписан с США. Это короткий рамочный меморандум, в котором описаны только желания и намерения сторон. При этом в тексте есть один важный абзац – в нем говорится, что до 26 апреля будет предоставлен отчет о переговорах про финальное соглашения, а также ожидается "как можно более быстрое скорое" подписание окончательного документа.

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Оригинальный текст соглашения на английском языке опубликован на сайте Кабинета министров, а его перевод на украинский показал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Меморандум Украины и США про ископаемые

Полный текст меморандума США и Украины о полезных ископаемых:

МЕМОРАНДУМ О НАМЕРАНИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ФОРМАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ И ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ

УЧИТЫВАЯ ТО, что Соединенные Штаты Америки оказали существенную финансовую и материальную поддержку Украине после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

УЧИТЫВАЯ ТО, что американский народ стремится инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину;

УЧИТЫВАЯ ТО, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся достичь продолжительного мира в Украине и долгосрочного партнерства между двумя народами и правительствами;

УЧИТЫВАЯ ТО, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который Украина внесла для укрепления международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

УЧИТЫВАЯ ТО, что Соединенные Штаты Америки и Украина намерены создать инвестиционный фонд восстановления в рамках экономического партнерства между двумя народами и правительствами;

УЧИТЫВАЯ ТО, что Соединенные Штаты Америки и Украина провели чрезвычайно продуктивные технические консультации в Вашингтоне, округ Колумбия, недавно – 11-12 апреля 2025 года, с целью завершения переговоров по соглашению о создании инвестиционного фонда восстановления;

УЧИТЫВАЯ ТО, что Соединенные Штаты уважают намерение Украины избегать конфликтов при подготовке соглашения с его обязательствами в рамках процесса вступления в Европейский Союз или обязательств перед международными финансовыми институтами и другими официальными кредиторами;

УЧИТЫВАЯ ТО, что, без ущерба для любых политических или юридических процедур, необходимых для завершения договоренности, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в неделю, начинающуюся 21 апреля 2025 года, для встречи с Министром финансов США Бессентом и на инвестиционного фонда восстановления Ожидается, что переговорные группы представят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшему подписанию соглашения;

ИТАК, подтверждая подписями ниже, Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины заключают этот Меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения необходимой документации для заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Соединенных Штатов Америки и Украины путем создания инвестиционного фонда восстановления.

Этот Меморандум о намерениях может быть подписан в двух или более экземплярах, каждый из которых будет считаться оригиналом, а все вместе – одним документом.

Этот документ, напомним, был подписан в онлайн-формате 17 апреля. С украинской стороны меморандум о полезных ископаемых с США подписала министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Меморандум не требует согласия украинского парламента. А вот окончательный документ о фонде с конкретными условиями уже будет вынесен на ратификацию в Верховную Раду Украины.

"Сегодня сделали шаг к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", – сообщала Свириденко.

Также, как заявлял перед подписанием замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, подписание меморандума, а не финального соглашения, было предложено американской стороной и является промежуточным результатом последних раундов переговоров.

Полная сделка будет заключена позднее, объяснял Качка. "С 24 апреля возобновятся переговоры в режиме личных встреч. Потому окончательного теста соглашение на этой неделе (до 20 апреля. – Ред.) еще не будет", – отмечал представитель Минэкономики.

В частности, в ходе переговоров пока не обсуждалась конкретная прибыль, которую хотели бы получить США. Несмотря на это СМИ уже писали, что Штаты больше не требуют от Украины 300 млрд долл. "долга" за прошлую помощь. По неофициальным данным, эта сумма могла снизиться до 100 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Деньги предусмотрены на консультационные услуги, в частности юридические.

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