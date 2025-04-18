Украинцам показали "соглашение об ископаемых" с США: полный текст

МЕМОРАНДУМ О НАМЕРАНИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ФОРМАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ И ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ

УЧИТЫВАЯ ТО, что Соединенные Штаты Америки оказали существенную финансовую и материальную поддержку Украине после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

УЧИТЫВАЯ ТО, что американский народ стремится инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину;

УЧИТЫВАЯ ТО, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся достичь продолжительного мира в Украине и долгосрочного партнерства между двумя народами и правительствами;

УЧИТЫВАЯ ТО, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который Украина внесла для укрепления международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

УЧИТЫВАЯ ТО, что Соединенные Штаты Америки и Украина намерены создать инвестиционный фонд восстановления в рамках экономического партнерства между двумя народами и правительствами;

УЧИТЫВАЯ ТО, что Соединенные Штаты Америки и Украина провели чрезвычайно продуктивные технические консультации в Вашингтоне, округ Колумбия, недавно – 11-12 апреля 2025 года, с целью завершения переговоров по соглашению о создании инвестиционного фонда восстановления;

УЧИТЫВАЯ ТО, что Соединенные Штаты уважают намерение Украины избегать конфликтов при подготовке соглашения с его обязательствами в рамках процесса вступления в Европейский Союз или обязательств перед международными финансовыми институтами и другими официальными кредиторами;

УЧИТЫВАЯ ТО, что, без ущерба для любых политических или юридических процедур, необходимых для завершения договоренности, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в неделю, начинающуюся 21 апреля 2025 года, для встречи с Министром финансов США Бессентом и на инвестиционного фонда восстановления Ожидается, что переговорные группы представят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшему подписанию соглашения;

ИТАК, подтверждая подписями ниже, Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины заключают этот Меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения необходимой документации для заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Соединенных Штатов Америки и Украины путем создания инвестиционного фонда восстановления.

Этот Меморандум о намерениях может быть подписан в двух или более экземплярах, каждый из которых будет считаться оригиналом, а все вместе – одним документом.