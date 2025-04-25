Украина и США не успевают подготовить соглашение о недрах: что происходит с документом о полезных ископаемых

Украина и США не успеют на этой неделе, до 27 апреля, полностью договориться о соглашении о полезных ископаемых. Переговоры еще продолжаются. При этом, согласно уже подписанному меморандуму, до 26 апреля должен быть предоставлен официальный отчет о прогрессе переговоров. Предполагалось, что к этой дате может быть готов и финальный текст.

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О ситуации рассказал Reuters министр финансов Украины Сергей Марченко. "Был достигнут прогресс, и теперь наши команды очень тесно сотрудничают... Мы работаем так быстро, как только можем, чтобы подписать соглашение", – сказал он.

Министр также отметил, что в переговорном процессе "еще есть некоторые вопросы", добавив, что договориться об окончательном тексте соглашения на этой неделе уже не удастся. Марченко уточнил, что переговоры с США о "ресурсном" соглашении продолжились, несмотря на ночные атаки России. По словам министра финансов, эти два вопроса не связаны между собой.

Напомним, 24 апреля представители Минфина США провели встречу с украинскими официальными лицами. Это, как было анонсировано ранее, открыло новый (и, как ожидается, заключительный) этап в переговорном процессе. А 17 апреля Украина и США уже подписали меморандум о полезных ископаемых. В нем, кроме изложения желаний и намерений сторон, содержались ориентировочные даты подготовки основного соглашения.

В частности, в меморандуме говорится, что до 26 апреля должен быть предоставлен отчет о переговорах о финальном соглашении. Также ожидается "максимально быстрое" подписание окончательного документа. "Не успевают до 26 апреля подготовить соглашение", – прокомментировал позже нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

При этом в день подписания меморандума президент США Дональд Трамп заявлял, что США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых 24 апреля. Этого, однако, не произошло.

Вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко тогда же уточняла, что меморандум свидетельствует о "конструктивной совместной работе" двух стран и намерении заключить соглашение. По ее словам, впереди – финализация текста соглашения и его подписание, после чего документ должен быть ратифицирован парламентами США и Украины.

Данных о новом варианте текста финального соглашения пока немного. Известно лишь, что, по словам торгпреда Украины Тараса Качки, в документе больше не содержится упоминаний об "украинском долге" – помощи США, предоставленной с начала полномасштабной войны, которую Трамп несколько раз требовал вернуть за счет ископаемых.

Кроме того, как заявил Железняк, "текст стал намного лучше". По его словам, документ стал более качественным и сосредоточенным только на новых проектах и инвестициях. Также, по его данным, отсутствуют упоминания о передаче объектов критической инфраструктуры, таких как газотранспортная система (ГТС) или атомные электростанции (АЭС).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 апреля по киевскому времени в Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны должны были обсудить технические вопросы подготовки украинско-американского соглашения о полезных ископаемых. Однако Шмыгаль и Бессент также обсуждали другие вопросы, в частности создание зоны свободной торговли между странами.

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