Трамп анонсировал наземную операцию в Венесуэле 'против наркокартелей'. Видео

Президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут начать наземную операцию в Венесуэле против наркокартелей. Ранее американские военные ограничивались ударами по лодкам, которые, как заявлялось, связывали с торговлей наркотиками.

Видео дня

Американский лидер в экстренном обращении отметил, что администрация может обратиться к Сенату или Конгрессу для принятия соответствующего решения. По его словам, операция станет ответом на деятельность наркокартелей в регионе.

"Итак, они уже идут по суше, и даже земля волнуется, потому что я предупредил: это будет следующее. Знаете, земля будет следующей. Возможно мы обратимся в Сенат или Конгресс и расскажем им об этом", – сказал Трамп.

Также Трамп сделал другое громкое заявление относительно наркокартелей: "Я думаю, мы просто будем убивать людей, которые везут в нашу страну наркотики".

Что предшествовало

В конце августа США отправили боевые корабли в Карибский бассейн якобы в рамках операции против наркотрафика из Венесуэлы в США. Среди развернутых сил эсминец класса Arleigh Burke и подразделения береговой охраны США, которые действуют в координации с Объединенным южным командованием.

Уже 2 сентября американские военные уничтожили судно, которое вышло из порта Венесуэлы. Это была точечная военная операция против "определенной наркотеррористической организации" в южной части Карибского бассейна. А 16 сентября Соединенные Штаты уничтожили второе судно, перевозившее наркотики из Венесуэлы.

По данным CNN, удар по предполагаемому судну с наркотиками, вышедшему из Венесуэлы, стал прямым сигналом начала новой стратегии Белого дома и гораздо более масштабных усилий, направленных на избавление региона от торговли наркотиками и потенциальное устранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти.

Источники Axios, знакомые с ситуацией, имеют похожее мнение. Отмечается, что США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим диктатора Мадуро. Вашингтон уже пообещал 50 млн долларов за помощь в его задержании и направил к берегам Венесуэлы военную флотилию с большим количеством морской пехоты.

США задействовали в регионе по меньшей мере пять истребителей F-35B, бомбардировщики B-1, B-52, вертолеты, конвертопланы V-22 Osprey, дроны MQ-9 Reaper, патрульные самолеты P-8 Poseidon и военный персонал на бывшей базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Также в регионе находится флот из нескольких эсминцев, десантных кораблей и атомной подводной лодки, которые перевозят тысячи морских пехотинцев США и формируют стратегическое присутствие, призванное сдерживать криминальные операции и демонстрировать силу США в регионе.

Зато Венесуэла рассматривает увеличение присутствия американцев в Карибском бассейне как угрозу национальному суверенитету страны. Мадуро мобилизовал вооруженные силы страны, задействовав тысячи военнослужащих и ополченцев в рамках учений "План Independencia 200". Он заявил, что маневры являются защитой суверенитета Венесуэлы от американских операций.

Также Венесуэла развернула 5000 зенитных ракет российского производства "Игла-С" (аналогичные американским "Стингерам") на ключевых позициях противовоздушной обороны. Они предназначены для поражения низколетальных воздушных целей, таких как крылатые ракеты, дроны, вертолеты и самолеты.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Венесуэле. Он заявил, что власти страны должны немедленно забрать из Соединенных Штатов "всех заключенных и пациентов психиатрических учреждений", которых Каракас принудительно отправил в США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!