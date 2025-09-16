США усилили военное присутствие в Карибском бассейне: Венесуэла объявила мобилизацию
Напряженность между Соединенными Штатами и Венесуэлой обострилась, поскольку американские войска значительно усиливают свое присутствие в Карибском бассейне. Каракас рассматривает эти действия как угрозу национальному суверенитету страны.
Об этом пишет Newsweek. Издание отмечает, что Карибский бассейн стал чувствительной точкой вспышки.
Почему это важно
Как заявили в Белом доме, развертывание войск США подчеркивает растущую обеспокоенность относительно торговли наркотиками и региональной нестабильности. Тогда как Венесуэла рассматривает эти действия как угрозу национальному суверенитету.
Обе страны демонстрируют военную готовность и выражают предупреждения. Любой просчет может спровоцировать более широкое противостояние, подчеркивая деликатный баланс между операциями правоохранительных органов и геополитической напряженностью.
Что нужно знать
США задействовали в регионе не менее пяти истребителей F-35B, вертолеты, конвертопланы V-22 Osprey и военный персонал на бывшей базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико.
Также в регионе находится флот из нескольких эсминцев, десантных кораблей и атомной подводной лодки.
В целом, по данным издания, сейчас американские силы в Карибском бассейне состоят из истребителей F-35B, конвертопланов V-22 Osprey, дронов MQ-9 Reaper, патрульных самолетов P-8 Poseidon и дислоцированных военных в Пуэрто-Рико.
Морские силы представлены эсминцами USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson, крейсером USS Lake Erie, прибрежным боевым кораблем USS Minneapolis-Saint Paul, десантными кораблями USS Iwo Jima, USS San Antonio, USS Fort Lauderdale, а также атомной подводной лодкой USS Newport News.
Эти суда перевозят тысячи морских пехотинцев США и формируют стратегическое присутствие, призванное сдерживать криминальные операции и демонстрировать силу США в регионе.
В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро мобилизовал вооруженные силы страны, задействовав тысячи военнослужащих и ополченцев в рамках учений "План Independencia 200". Он заявил, что маневры являются защитой суверенитета Венесуэлы от американских операций.
Что предшествовало
Американские военные 2 сентября в южной части Карибского бассейна уничтожили судно, которое вышло из порта Венесуэлы. Это была точечная военная операция против "определенной наркотеррористической организации".
А 16 сентября Соединенные Штаты уничтожили второе судно, перевозившее наркотики из Венесуэлы. Происшествие произошло в Карибском бассейне, погибли три человека.
Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты военных ударов против наркокартелей, которые действуют в Венесуэле. Речь идет и о возможных атаках на объекты внутри страны в рамках более широкой кампании давления на лидера Николаса Мадуро.
