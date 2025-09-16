США усилили военное присутствие в Карибском бассейне: Венесуэла объявила мобилизацию

Напряженность между Соединенными Штатами и Венесуэлой обострилась, поскольку американские войска значительно усиливают свое присутствие в Карибском бассейне. Каракас рассматривает эти действия как угрозу национальному суверенитету страны.

Видео дня

Об этом пишет Newsweek. Издание отмечает, что Карибский бассейн стал чувствительной точкой вспышки.

Почему это важно

Как заявили в Белом доме, развертывание войск США подчеркивает растущую обеспокоенность относительно торговли наркотиками и региональной нестабильности. Тогда как Венесуэла рассматривает эти действия как угрозу национальному суверенитету.

Обе страны демонстрируют военную готовность и выражают предупреждения. Любой просчет может спровоцировать более широкое противостояние, подчеркивая деликатный баланс между операциями правоохранительных органов и геополитической напряженностью.

Что нужно знать

США задействовали в регионе не менее пяти истребителей F-35B, вертолеты, конвертопланы V-22 Osprey и военный персонал на бывшей базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико.

Также в регионе находится флот из нескольких эсминцев, десантных кораблей и атомной подводной лодки.

В целом, по данным издания, сейчас американские силы в Карибском бассейне состоят из истребителей F-35B, конвертопланов V-22 Osprey, дронов MQ-9 Reaper, патрульных самолетов P-8 Poseidon и дислоцированных военных в Пуэрто-Рико.

Морские силы представлены эсминцами USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson, крейсером USS Lake Erie, прибрежным боевым кораблем USS Minneapolis-Saint Paul, десантными кораблями USS Iwo Jima, USS San Antonio, USS Fort Lauderdale, а также атомной подводной лодкой USS Newport News.

Эти суда перевозят тысячи морских пехотинцев США и формируют стратегическое присутствие, призванное сдерживать криминальные операции и демонстрировать силу США в регионе.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро мобилизовал вооруженные силы страны, задействовав тысячи военнослужащих и ополченцев в рамках учений "План Independencia 200". Он заявил, что маневры являются защитой суверенитета Венесуэлы от американских операций.

Что предшествовало

Американские военные 2 сентября в южной части Карибского бассейна уничтожили судно, которое вышло из порта Венесуэлы. Это была точечная военная операция против "определенной наркотеррористической организации".

А 16 сентября Соединенные Штаты уничтожили второе судно, перевозившее наркотики из Венесуэлы. Происшествие произошло в Карибском бассейне, погибли три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты военных ударов против наркокартелей, которые действуют в Венесуэле. Речь идет и о возможных атаках на объекты внутри страны в рамках более широкой кампании давления на лидера Николаса Мадуро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!