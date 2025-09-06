Трамп рассматривает военные удары по наркокартелям в Венесуэле с целью давления на Мадуро – CNN

Президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты военных ударов против наркокартелей, которые действуют в Венесуэле. Речь идет и о возможных атаках на объекты внутри страны в рамках более широкой кампании давления на лидера Николаса Мадуро.

Видео дня

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, информированные о планах администрации Трампа. По словам собеседников, недавний удар по вероятному судну с наркотиками, вышедшему из Венесуэлы, стал прямым сигналом начала новой стратегии Белого дома и гораздо более масштабных усилий, направленных на избавление региона от торговли наркотиками и потенциальное устранение Мадуро от власти.

Эскалация борьбы с картелями

Источники подчеркивают, что удар был лишь первым шагом в более масштабной кампании. Ее цель – разрушить сеть наркоторговли в регионе и одновременно ослабить режим Мадуро, который, по данным США, имеет выгоду от картелей.

Сам Трамп в пятницу избегал прямого ответа на вопрос о смене режима в Венесуэле. "Мы об этом не говорим. Но мы говорим о том, что [в Венесуэле] состоялись выборы, которые были, мягко говоря, очень странными", – сказал Трамп, имея в виду прошлогоднюю президентскую гонку в Венесуэле, омраченную обвинениями в фальсификациях выборов.

Американские войска у границ Венесуэлы

В течение последних недель США наращивают военное присутствие в Карибском бассейне. Там уже расположены корабли с ракетами "Томагавк", ударная подводная лодка, несколько самолетов и более 4 тысяч морпехов и моряков.

Два чиновника Белого дома подтвердили, что 10 новейших истребителей F-35 направляются в Пуэрто-Рико, где подразделение морской пехоты сейчас проводит учения по высадке десанта.

"Охота" на Мадуро и "зеленый свет" для уничтожения террористов

Вашингтон назвал Мадуро "наркотеррористом", связанным с картелями, и увеличил вознаграждение за его арест вдвое – до 50 миллионов долларов.

Ранее Трамп разрешил военным проводить смертельные операции против картелей, которые его администрация признала террористическими группами. Этим шагом президент, похоже, заявил о праве относиться к подозреваемым в контрабанде не как к преступникам, а как к враждебным боевикам.

На вопрос во вторник, будут ли рассматривать США возможность ударов по венесуэльской земле против режима Мадуро, государственный секретарь Марко Рубио не исключил такой возможности.

"Это операция по борьбе с наркотиками", – сказал Рубио. "Мы собираемся бороться с наркокартелями, где бы они ни находились, где бы они ни действовали против интересов США".

Госсекретарь США добавил больше деталей относительно удара по лодкам, сказав: "Вместо того, чтобы остановить его, по приказу президента, мы взорвали его. И это произойдет снова. Возможно, это происходит прямо сейчас".

Что это в конечном итоге означает для Мадуро, остается непонятным. Но несколько источников сообщили CNN, что некоторые чиновники Трампа считают, что удар на этой неделе и будущие удары по венесуэльским наркоторговцам могут оказать давление на людей из окружения Мадуро, которые получили выгоду от незаконных потоков доходов картелей, потенциально настолько сильно их ограничивая, что они будут рассматривать способы устранения венесуэльского лидера.

"Желательным вариантом действий для Мадуро является уйти самостоятельно, чтобы он читал на кофейном письме", – сообщил источник. "А потом, я думаю, послание такое: "Вы хотите, чтобы это было легко, или вы хотите, чтобы это было трудно?""".

Администрация Трампа намеренно прибегает к нечеткой информации, рассказал один из собеседников, предостерегая, что пока нет никаких признаков того, что Трамп решил продолжить военные удары по целям в Венесуэле.

Однако, два чиновника Белого дома оставили открытой возможность подобных ударов в будущем. Один из них сказал, что Трамп заявил чиновникам национальной безопасности и обороны, что "если будет возможность убить террористов, он немедленно даст им зеленый свет на это".

В США уже возникают вопросы о правовых основаниях действий президента. Брифинг в Конгрессе, где должны были объяснить детали удара, был неожиданно отменен. Белый дом в письме к лидерам Конгресса заявил, что Трамп действовал в рамках своих конституционных полномочий, но признал, что масштаб и продолжительность операции предсказать невозможно.

Что предшествовало

Американские военные 2 сентября в южной части Карибского бассейна уничтожили судно, которое вышло из порта Венесуэлы. Это была точечная военная операция против "определенной наркотеррористической организации".

"Как только что объявил президент США, сегодня американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского бассейна по кораблю, перевозившему наркотики. Судно вышло из Венесуэлы и эксплуатировалось организацией, признанной наркотеррористической", – отметил госсекретарь США Марко Рубио.

В свою очередь Трамп, общаясь с журналистами, объявил, что американские военные "за последние несколько минут буквально расстреляли лодку, перевозившую наркотики".

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты отправили боевые корабли в Карибский бассейн якобы в рамках операции против наркотрафика из Венесуэлы в США. Среди развернутых сил эсминец класса Arleigh Burke и подразделения береговой охраны США, которые действуют в координации с Объединенным южным командованием.

Ведущие масс-медиа США, ссылаясь на неназванных чиновников из администрации Трампа, утверждают, что существует неопределенность относительно конечных целей миссии американских военных в Карибском бассейне. Это действительно может быть борьба с наркотрафиком, однако не исключается, что целью может быть уничтожение режима Мадуро.

Ранее в США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Николаса Мадуро. В США против последнего официально выдвинут ряд обвинений, в том числе и по контрабанде наркотиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!