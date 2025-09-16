Перевозило наркотики из Венесуэлы: США уничтожили уже второе судно в Карибском бассейне

Соединенные Штаты уничтожили уже второе судно, перевозившее наркотики из Венесуэлы. Происшествие произошло в Карибском бассейне, погибли три человека. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что операция была санкционирована его личным приказом.

Видео дня

Трамп в своей соцсети Truth Social уточнил, что"чрезвычайно жестокие наркокартели" из Венесуэлы представляют прямую угрозу безопасности США и их стратегическим интересам. По его словам, удар был нанесен по подтвержденно идентифицированным "наркотеррористам", которые действовали в международных водах.

Президент США опубликовал видео момента уничтожения катера, и охарактеризовал наркотики как "смертельное оружие, отравляющее американцев".

Расширение операций

Это уже второй подобный случай за последние недели. Первое судно было уничтожено 2 сентября в южной части Карибского бассейна – тогда погибли 11 человек, которых США признали членами "наркотеррористической организации".

Американская администрация избегает детального раскрытия информации. Министр войны Пит Гегсет заявил, что Вашингтон имеет "абсолютные и полные полномочия" для таких действий.

Военное присутствие США

В конце августа к берегам Венесуэлы отправили три ракетных эсминца и три десантных корабля для патрулирования и операций против наркокартелей. В составе группировки – USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson, которые прибыли в район 20 августа 2025 года.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил мобилизацию 4,5 миллиона ополченцев и заявил о готовности "отразить любую атаку".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как американские военные 2 сентября в южной части Карибского бассейна уничтожили судно, которое вышло из порта Венесуэлы. Это была точечная военная операция против "определенной наркотеррористической организации".

