Американские военные нанесли удар по судну на юге Карибского бассейна: что происходит

Американские военные 2 сентября в южной части Карибского бассейна уничтожили судно, которое вышло из порта Венесуэлы. Это была точечная военная операция против "определенной наркотеррористической организации".

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. Госсекретарь сослался на американского президента Дональда Трампа.

"Как только что объявил президент США, сегодня американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского бассейна по кораблю, перевозившему наркотики. Судно вышло из Венесуэлы и эксплуатировалось организацией, признанной наркотеррористической", – в частности, отметил Рубио.

В свою очередь Трамп, общаясь с журналистами, объявил, американские военные "за последние несколько минут буквально расстреляли лодку, перевозившую наркотики".

"В этой лодке много наркотиков. И вы это еще увидите, и вы об этом позже прочитаете. Это произошло всего несколько минут назад", – сказал он.

По пока неподтвержденной информации, удар по судну нанес ракетный крейсер USS Lake Erie. Он только в прошлую пятницу присоединился к семи военным кораблям с 4500 военнослужащими, которых Трамп развернул вблизи с Венесуэлой.

Что предшествовало

Соединенные Штаты отправили боевые корабли в Карибский бассейн якобы в рамках операции против наркотрафика из Венесуэлы в США. Среди развернутых сил эсминец класса Arleigh Burke и подразделения береговой охраны США, которые действуют в координации с Объединенным южным командованием.

Как заявил диктатор Венесуэлы Николас Мадуро, Каракас ответит на любое американское военное действие "вооруженной борьбой". Мадуро предупредил, что Рубио якобы пытается втянуть Трампа в войну в Карибском бассейне.

"Господин президент Дональд Трамп, будьте осторожны, потому что господин Рубио хочет испачкать ваши руки кровью", – сказал он.

Что говорят у Трампа

Ведущие масс-медиа США, ссылаясь на неназванных чиновников из администрации Трампа, утверждают, что существует неопределенность относительно конечных целей миссии американских военных в Карибском бассейне. Это действительно может быть борьба с наркотрафиком, однако не исключается, что целью может быть уничтожение режима Мадуро.

"Это на 105% касается наркотерроризма. Но если Мадуро больше не будет у власти, никто не будет плакать", – цитируют одного из указанных чиновников из окружения Трампа.

"Это может быть операция "Норьега", часть вторая", – цитируют другого чиновника. Очевидно, имеется в виду военная операция США 1989 года, во время которой был захвачен президент Панамы Мануэль Норьега по обвинению в организации наркотрафика в США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Николаса Мадуро. В США против последнего официально выдвинут ряд обвинений, в том числе и контрабанда наркотиков.

