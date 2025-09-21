"Заплатите неисчислимую цену": Трамп пригрозил правительству Венесуэлы и озвучил свои требования

Президент США Дональд Трамп в субботу, 20 сентября, выдвинул ультиматум Венесуэле. Он заявил, что власти страны должны немедленно забрать из Соединенных Штатов "всех заключенных и пациентов психиатрических учреждений".

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Он утверждает, что упомянутых выше людей Венесуэла принудительно отправила в США.

Эти лица, заявил Трамп, навредили тысячам американцев, а некоторые из них даже были убиты.

"Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и пациентов психиатрических учреждений, включая худшие в мире психиатрические больницы, которых венесуэльское "руководство" принудительно отправило в Соединенные Штаты Америки. Тысячи людей были тяжело ранены, а некоторые даже убиты этими "монстрами", – написал американский президент.

Он пригрозил режиму Николаса Мадуро последствиями, если условия США не будут выполнены.

"Забирайте их из нашей страны прямо сейчас, или цена, которую вы заплатите, будет неисчислимой!" – подчеркнул Трамп.

Отношения США и Венесуэлы

Напряженность между Соединенными Штатами и Венесуэлой обострилась, поскольку американские войска значительно усиливают свое присутствие в Карибском бассейне. Каракас рассматривает эти действия как угрозу национальному суверенитету страны.

США задействовали в регионе по меньшей мере пять истребителей F-35B, вертолеты, конвертопланы V-22 Osprey и военный персонал на бывшей базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Также в регионе находится флот из нескольких эсминцев, десантных кораблей и атомной подводной лодки.

На фоне этого президент Венесуэлы Николас Мадуро мобилизовал вооруженные силы страны, задействовав тысячи военнослужащих и ополченцев в рамках учений "План Independencia 200". Он заявил, что маневры являются защитой суверенитета Венесуэлы от американских операций.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты военных ударов против наркокартелей, которые действуют в Венесуэле. Речь идет и о возможных атаках на объекты внутри страны в рамках более широкой кампании давления на лидера Николаса Мадуро.

