Трамп может готовить военное вторжение в Венесуэлу – СМИ

Соединенные Штаты под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим диктатора Николаса Мадуро. Вашингтон уже пообещал 50 млн долларов за помощь в его задержании и направил к берегам Венесуэлы военную флотилию с большим количеством морской пехоты.

Видео дня

Об этом пишет Axios. Издание ссылается на источники, знакомые с этим вопросом.

Борьба с наркотиками или операция по свержению власти Мадуро

Президент США Дональд Трамп уже направил к берегам Венесуэлы семь военных кораблей, среди которых три эсминца, которые несут управляемые ракеты "Томагавк", а также ракетный крейсер класса "Тикондерога" и по меньшей мере одна ударная подводная лодка. Часть кораблей уже находится в регионе, часть направляется туда.

Общая численность военных на кораблях – около 4500, в том числе 2200 морских пехотинцев, что подозрительно много для антинаркотической миссии.

По информации Axios, даже ближайшие советники президента США Дональда Трампа сомневаются в том, что корабли с солдатами были переброшены в Венесуэлу для борьбы с наркокартелями. Они допускают, что это может быть спецоперация по свержению власти в Каракасе.

"Это на 105% касается наркотерроризма, но если Мадуро больше не будет у власти, никто не будет плакать", - рассказал журналистам неназванный представитель администрации Трампа.

Другой чиновник Белого дома наоборот убежден, что это подготовка к захвату Мадуро подобно операции, которая состоялась в 1989 году американские, когда военные захватили президента Панамы Мануэля Норьегу, которого также обвинили в крышевании наркоторговли.

Еще один советник Трампа сравнил Мадуро у власти в Венесуэле с педофилом в кресле директора детского сада.

"Оставить Мадуро у власти в Венесуэле – это как назначить Джеффри Эпштейна заведовать детским садом", - сказал он.

Вероятный сценарий операции

Как отметило издание, администрация Трампа, вероятно, надеется, что под таким давлением Мадуро либо добровольно уйдет с должности, либо его ликвидирует кто-то из подчиненных, рассчитывая получить вознаграждение в 50 миллионами долларов, которое объявил Вашингтон.

Прямое вторжение кажется маловероятным, однако чиновники почти наверняка ожидают активные перехваты подозрительных кораблей с наркотиками у венесуэльских берегов.

"Некоторые суда, безусловно, будут задержаны или уничтожены", – отметил один из источников.

Также возможны авиаудары, при этом потенциальными целями могут стать малонаселенные районы джунглей с плантациями кокаина или территориями деятельности картелей, а также недавно построенный российский завод по производству боеприпасов.

Некоторые из советников Трампа предполагают, что Мадуро может стать мишенью для удара дроном, учитывая, что он официально подозревается в терроризме.

Как сообщал OBOZ.UA, США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В США против Мадуро выдвинут ряд обвинений, в том числе и контрабанда наркотиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!