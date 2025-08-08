США объявили вознаграждение в $50 млн за информацию для задержания президента Венесуэлы: в чем его обвиняют

Соединенные Штаты объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Эта сумма удваивает ранее установленное вознаграждение в 25 миллионов.

Видео дня

В США против Мадуро выдвинут ряд обвинений. Об этом в соцсети X сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

В чем США подозревают президента Венесуэлы Николаса Мадуро

По данным Госдепартамента, более десяти лет Мадуро возглавлял преступную группировку "Картель де лос Солес", которая занимается контрабандой наркотиков в США. 25 июля Министерство финансов США внесло этот картель в список специально определенных глобальных террористических организаций.

В Вашингтоне напоминают, что Мадуро удерживает власть в Венесуэле с 2020 года, подавляя демократию и оппозицию, а его заявленная победа на президентских выборах 28 июля 2024 года не была подтверждена никакими доказательствами. США отказались признавать Мадуро законно избранным президентом.

Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа американские власти выдвинули Мадуро и ряду венесуэльских чиновников обвинения в наркотерроризме, коррупции и наркоторговле. Тогда Минюст США заявлял, что он сотрудничал с колумбийской группировкой ФАРК, используя кокаин как "оружие" для "наводнения" американского рынка наркотиками.

В новом заявлении Бонди обвинила Мадуро в сотрудничестве с венесуэльской бандой Tren de Aragua, которую администрация Трампа признала террористической организацией, а также с мексиканским картелем "Синалоа". По ее словам, Управление по борьбе с наркотиками США изъяло 30 тонн кокаина, связанного с Мадуро и его окружением, из которых почти семь тонн непосредственно касались президента Венесуэлы. Сам Мадуро ранее отвергал любую причастность к наркоторговле.

Напряженность в отношениях США и Венесуэлы продолжается уже много лет. Мадуро, который возглавил страну после смерти Уго Чавеса в 2013 году, неоднократно обвинялся в репрессиях против оппозиции и подавлении протестов, вспыхивавших после спорных выборов.

Ситуация обострилась после ареста в июне этого года в Мадриде бывшего руководителя военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, известного по прозвищу Эль Полло ("Цыпленок"). Его экстрадировали в США, где он сначала отрицал обвинения в наркоторговле, но впоследствии признал вину. Это породило предположение, что Карвахаль согласился сотрудничать со следствием в обмен на смягчение приговора и мог предоставить компрометирующую информацию на Мадуро.

После возвращения Мадуро к власти в начале этого года Великобритания и ЕС ввели санкции против его правительства, подчеркнув, что не признают легитимности результатов выборов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп убедил Николасом Мадуро забрать депортированных мигрантов. Кроме того, Венесуэла предоставит им транспорт обратно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!