'Поддерживаем полное прекращение огня': в Госдепе США сделали заявление после переговоров в Стамбуле

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что администрация президента США поддерживает полное и безусловное прекращение огня в Украине. В частности в США поддерживают прекращение "всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре" страны.

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Так представитель Госдепартамента Томми Пиготт прокомментировал переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле. Он добавил, что в его ведомстве продолжают поощрять прямые переговоры между лидерами стран.

Как отреагировали в Госдепе

"Нам известно, что состоялся третий раунд прямых переговоров между двумя сторонами. Мы поддерживаем продолжение призывов Украины к полному и безусловному прекращению огня, включая полное прекращение всех ударов по гражданскому населению и критически важной инфраструктуре", – сказал он.

Отдельно американский чиновник от имени Госдепа приветствовал сообщение о том, что Россия и Украина договорились об очередном обмене пленными, "особенно тяжелобольными и ранеными".

Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп, который по его собственным словам, очень разочарован поведением и действиями российского диктатора, дал последнему 50 дней на то, чтобы согласиться на прекращение огня. Только после этого можно говорить о действительно действенных, результативных переговорах.

Напомним также, что Кремль отверг требование президента США Трампа по достижению соглашения о прекращении огня в Украине в течение 50 дней.

Но этот отказ в Госдепе, очевидно, не услышали. Теперь в американском ведомстве утверждают, что наоборот, переговоры нужны для прекращения огня. По крайней мере, по словам Пиготта президент Трамп "уже много раз четко высказывался относительно действий России, особенно в последние недели" и "был в этом очень последовательным и открытым".

"Трамп неоднократно заявлял, что мы хотим, чтобы стороны продолжали эти прямые переговоры для достижения прекращения огня и, наконец, согласованного мирного урегулирования", – заявил представитель Госдепа.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, в ее состав вошли еще 14 человек.

Во время переговоров Украина предложила до конца августа провести встречу на уровне лидеров четырех государств – президента Владимира Зеленского, президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Путина.

Это предложение не было принято страной-агрессором.

Также было заявлено, что украинская сторона готова к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Секретарь СНБО Умеров отметил, что прекращение огня должно быть настоящим.

Также было заявлено, что Турция имеет необходимую инфраструктуру для мониторинга прекращения огня в Украине. Именно с этого заявления турецкой стороны начались переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

Однако единственным реальным достижением этих переговоров стал еще один обмен пленными.

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