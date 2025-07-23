'Украина готова к прекращению огня прямо сейчас': Умеров подвел итоги переговоров в Стамбуле

Украинская сторона заявила о готовности "прямо сейчас" к прекращению огня. В частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

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Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам третьего раунда переговоров с РФ. Они прошли в среду, 23 июля в Стамбуле (Турция).

"Готовы к прекращению огня уже сейчас и к началу содержательных мирных переговоров. И именно от обеих сторон зависит, согласятся ли они на этот базовый шаг к миру", – сказал Умеров.

Секретарь СНБО подчеркнул, что прекращение огня должно быть настоящим.

"Оно должно включать полное прекращение ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Реальные шаги возможны. Каждая сторона должна продемонстрировать конструктивный подход", – подчеркнул Умеров.

Кроме того, по словам секретаря СНБО, Украина предложила российской стороне провести встречу лидеров с участием Эрдогана и Трампа до конца августа.

Также обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими. Российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в частности тяжелораненых и молодых.

Напомним, что в среду, 23 июля, в столице Турции Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, в ее состав вошли всего 14 человек. Делегацию россиян, как и раньше, возглавлял путинский советник Владимир Мединский.

Что предшествовало

Первые два раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялись 16 мая и 2 июня. Украинскую делегацию на обеих встречах возглавлял Умеров, который тогда занимал должность министра обороны. Кремль же отправил в качестве главного переговорщика помощника российского диктатора Владимира Мединского, что и Киев, и западные партнеры Украины восприняли как демонстративное подчеркивание Москвой низкого уровня российского представительства и нежелания начинать добросовестные мирные переговоры.

Следствием первого раунда переговоров стали договоренности о проведении обмена пленными и возвращении тел погибших воинов. На второй встрече также удалось договориться об обмене тяжелоранеными военнопленными, а также воинами в возрасте до 25 лет – в формате "всех на всех".

А вот никакого прогресса на пути к миру обе встречи не принесли: Россия упорно продолжала выдвигать неприемлемые ультиматумы о признании оккупации, снятии всех санкций с агрессора и выборах в Украине. Во время второго раунда все те же старые требования, диктовать которые реальная ситуация на поле боя Москве не дает никаких оснований, россияне "оформили" в виде "меморандума".

Накануне третьего раунда президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по переговорам. После него он заявил, что заявил, что Украина готова работать максимально продуктивно для освобождения людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и подготовки встречи лидеров для реального завершения войны.

А непосредственно 23 июля на сайте главы государства был опубликован указ, определивший состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле и ее полномочия.

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