Турция предлагает инфраструктуру для мониторинга прекращения огня в Украине, – глава МИД

Турция располагает необходимой инфраструктурой для мониторинга прекращения огня в Украине. Именно с этого заявления турецкой стороны начались очередные переговоры между Россией и Украиной 23 июля в Стамбуле, Турция.

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В частности, такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он отметил, что Турция готова выполнять свои обязательства в соответствии с соглашениями, которые будут достигнуты сторонами.

"У нас есть необходимая инфраструктура в контексте механизма мониторинга в случае достижения соглашения о прекращении огня. Мы также можем способствовать проведению обменов пленными на основе более структурированной методологии. По случаю стамбульских переговоров мы имеем возможность показать, что дипломатия и диалог более эффективны для достижения мира, чем конфронтация и оружие", – сказал турецкий министр.

Переговоры продолжались менее часа, отмечает Clash Report. Им предшествовала встреча украинской делегации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, говорили о ситуации с безопасностью, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между Украиной и Турцией.

Также украинская делегация провела встречу со старшим советником турецкого президента Акифом Чагатаем Кылычем и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская позиция на переговорах остается неизменной: требование немедленного и полного прекращения огня.

Хотя официальных сообщений еще не было, ряд изданий сообщает, что по результатам переговоров Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене военнопленными и гражданскими пленными.

Более 1200 человек примут участие в указанном обмене между Россией и Украиной.

По словам бывшего министра обороны страны, члена СНБО Рустема Умерова, россиянам было предложено "провести встречу лидеров России и Украины до конца августа".

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