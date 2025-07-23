В Стамбуле стартовали переговоры Украины и России: что известно

В Турции 23 июля стартовал третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинскую делегацию, прибывшую в Стамбул, возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

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В директорате по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана анонсировали начало российско-украинских переговоров около 19 часов по киевскому времени, но встреча началась с небольшой задержкой.

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Ожидания от встречи

Официальный Киев накануне выражал ожидания, что во время встречи будет обсуждаться, в частности, возвращение пленных и похищенных Россией украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в первую очередь украинская сторона будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня

"Представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", – сказал глава государства, комментируя восстановительные работы в Сумской области после российского удара.

Перед встречей в Стамбуле украинская делегация прибыла в Анкару и провела важную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Поблагодарили Турцию и президента Эрдогана за последовательную политическую и безопасностную поддержку Украины на протяжении всей войны с Россией. Скоординировали позиции перед встречей в Стамбуле, которую проведет сегодня украинская делегация с российской стороной", – отметил Ермак.

Руководитель ОП отметил, что для Украины важна динамика мирного процесса, потому что речь идет прежде всего о жизни реальных людей, детей, которых Россия похитила и должна вернуть домой.

Также обсудили с Эрдоганом необходимость встречи на уровне лидеров четырех государств – президента Владимира Зеленского, президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского диктатора Путина. Такая встреча нужна для перехода к реальным переговорам о завершении войны.

Что предшествовало

Первые два раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялись 16 мая и 2 июня. Украинскую делегацию на обеих встречах возглавлял Умеров, который тогда занимал должность министра обороны. Кремль же отправил в качестве главного переговорщика помощника российского диктатора Владимира Мединского, что и Киев, и западные партнеры Украины восприняли как демонстративное подчеркивание Москвой низкого уровня российского представительства и нежелания начинать добросовестные мирные переговоры.

Следствием первого раунда переговоров стали договоренности о проведении обмена пленными и возвращении тел погибших воинов. На второй встрече также удалось договориться об обмене тяжелоранеными военнопленными, а также воинами в возрасте до 25 лет – в формате "всех на всех".

А вот никакого прогресса на пути к миру обе встречи не принесли: Россия упорно продолжала выдвигать неприемлемые ультиматумы о признании оккупации, снятии всех санкций с агрессора и выборах в Украине. Во время второго раунда все те же старые требования, диктовать которые реальная ситуация на поле боя Москве не дает никаких оснований, россияне "оформили" в виде "меморандума".

Накануне третьего раунда президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по переговорам. После него он заявил, что заявил, что Украина готова работать максимально продуктивно для освобождения людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и подготовки встречи лидеров для реального завершения войны.

А непосредственно 23 июля на сайте главы государства был опубликован указ, определивший состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле и ее полномочия.

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