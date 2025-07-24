'Трудно представить': в Кремле сделали заявление о встрече Путина с Зеленским и снова заговорили о 'буферных' зонах

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встречу президента Украины Владимира Зеленского и руководителя РФ Владимира Путина до конца лета "трудно представить", "учитывая объем работы". С его слов, оккупанты Москвы делают все возможное для создания "буферных зон" на границе с Украиной.

Видео дня

Такое заявление Песков озвучил в разговоре с российским пропагандистом Александром Юнашевым в четверг, 24 июля. Говоря о возможной встрече Зеленского и Путина, он заявил, что пока об этом якобы преждевременно говорить.

Детали заявления Пескова

По словам Пескова, якобы еще предстоит решить много предварительных вопросов, а Украина якобы "пытается поставить повозку впереди лошади".

"Учитывая объем работы, трудно представить, как скачкообразно преодолеть это расстояние. Киев разговорами о встрече лидеров пытается поставить повозку впереди лошади", – выдал спикер Кремля.

Говоря о переговорах Москвы и Киева, которые состоялись в Стамбуле 23 июля, Песков заявил, что от них "изначально прорыва не ждали", поскольку, "собственно, прорыв вряд ли возможен".

"Мединский (глава делегации РФ. – Ред.) вчера по итогам третьего раунда подтвердил, что диаметрально противоположные подходы к проектам меморандума, которыми был ранее совершен обмен", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что, поскольку в условиях "сложной ситуации прорыва ждать сложно, стоит позитивно оценивать обсуждение гуманитарных вопросов".

Кроме того, Песков выдал, что гражданские якобы "удерживаются" в Украине "фактически как заложники".

Он также сообщил, что Путин готовится к поездке в Китай, но "конкретных обсуждений" возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом там пока не было.

"В Кремле не слышали о планах президента США поехать в КНР", – заявил Песков, комментируя информацию СМИ о предполагаемой встрече глав РФ, Китая и США.

При этом спикер Кремля заявил, что контакт российской и америкнской сторон может быть "оперативно организован при необходимости".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июля, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров делегаций Украины и РФ. Встреча длилась менее часа, стороны общались при участии посредника – министра МИД Турции Хакана Фидана. В рамках перевоин Киев предложил до конца августа провести встречу Зеленского, Путина и президентов США и Турции.

В МИД Украины заявили, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным в любое время – если тот решится.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, и они "очень далеки друг от друга". По его словам, встреча на уровне лидеров стран должна "поставить точку" и перед ней необходимо проработать условия соглашения и понять, что на ней обсуждать.

По оценке аналитиков ISW, по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле Москва и в дальнейшем подрывает переговорный процесс, заявляя о приверженности достижению своих первоначальных военных целей. Кремль также в очередной раз отверг предложение о прекращении огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!