Обмен пленными 23 июля: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В среду, 23 июля, между Украиной и Россией состоялся девятый этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники, многие из которых пробыли в плену более трех лет.

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Официальных списков военных, которых вернули домой, пока нет. В целях безопасности не разглашается также и общее количество обменянных, но отдельные имена известны из сообщений местных властей и родственников в сети. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию, как мы делали это с обменами 9-26 июня и 4 июля.

Ивано-Франковская область

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что из российской неволи вернулись:

Бачинский Юрий;

Гаврильчук Андрей;

Кутовой Владимир;

Недоходюк Петр;

Босняк Василий.

"Приветствует дома!" – написала Онищук.

Львовская область

Андрей Гаврильчук – полицейский батальона полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия" (стрелковый) ГУНП во Львовской области. О его возвращении из плена сообщили в Нацполиции.

Старший сержант полиции попал во вражеский плен во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Дома его ждали родители, жена и двое дочерей.

Николаевская область

Среди освобожденных из плена есть николаевские морпехи – герои обороны Мариуполя, которые провели в плену более трех лет. Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Черновицкая область

Трое буковинцев вернулись 23 июля из вражеского плена, сообщил глава ОВА Руслан Запаранюк. Наконец-то дома:

55-летний Сергей Огородник из города Сокиряны;

43-летний Николай Добровольский из села Старая Жадова Стророжинецкой громады;

42-летний Николай Глинский из села Кулевцы Кадубовецкой громады.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июля состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Это уже второй обмен за текущий месяц и девятый в рамках стамбульских договоренностей. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

Среди освобожденных в этот день – военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему – 66 лет.

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