Им действительно станет плохо: Трамп вновь пригрозил Ирану полным уничтожением

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ночь на 15 июля предупредил, что американские военные будут наносить удары по Ирану "сегодня, завтра вечером и на следующей неделе". На следующей неделе американский лидер анонсировал удары по мостам и электростанциям исламской страны-террористки. У Ирана есть только одна возможность, чтобы эти удары не произошли, – согласиться на заключение соглашения с США.

Видео дня

Но если Иран не согласится, в этой стране "вообще никого не останется", пообещал Трамп. В интервью Fox News американский президент отметил, что его предупреждение уже доведено до сведения иранцев.

Вам лучше заключить соглашение

"Вам лучше заключить соглашение. В противном случае у вас никого не останется", – сказал Трамп буквально, обращаясь к иранцам. Он отметил, что ранее США "очень осторожно относились к гражданскому населению", но добавил, что теперь удары по Ирану будут продолжаться "сегодня, завтра вечером, каждый день и на следующей неделе".

Трамп отметил, что это послание Ирану было передано во время последнего общения между его представителями и Тегераном, которое, по его словам, состоялось "примерно час назад" (интервью опубликовано в 19:51 по восточному времени, это 02:51 по киевскому времени, – OBOZ.UA).

Американский лидер подчеркнул, что удары будут продолжаться, пока он лично "не решит, что этого достаточно".

Однако на вопрос, считает ли он, что Иран согласится и заключит соглашение с США, Трамп ответил буквально: "Я не знаю, сделают ли они это или нет".

Им действительно станет плохо

Трамп объявил, что военные США нанесут "на следующей неделе" удары по мостам и электростанциям в Иране, если Тегеран не вернется за стол переговоров.

"На следующей неделе им станет действительно плохо, потому что на следующей неделе будут электростанции. На следующей неделе будут мосты. Мы собираемся вывести из строя все их электростанции. Мы собираемся вывести из строя все их мосты, если они не сядут за стол переговоров и не начнут переговоры", – отметил Трамп.

Переговорный трек

Как сообщал OBOZ.UA, еще 10 июля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон согласился возобновить переговоры с Ираном. В то же время он подчеркнул, что перемирие между сторонами, о котором говорили ранее, уже закончилось.

А уже после этого заявления Трампа стало известно, что иранские власти не обращались к администрации Белого дома с просьбой продолжить переговоры. По крайней мере, до тех пор, пока американская сторона не начнет выполнять предыдущие договоренности.

12 июля стало известно, что США нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране. Они назвали эти атаки "местью за удар по судну в Ормузском проливе".

А уже 14 числа КСИР сообщил о ответных ударах по якобы американским базам в Бахрейне и Кувейте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!